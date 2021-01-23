Названа болезнь, делающая человека уязвимым перед COVID-19

Пациенты с проблемами в верхних отделах желудочного-кишечного тракта могут быть уязвимы перед коронавирусом. Об этом сообщает журнал Gastroenterology, ссылаясь на исследование ученых из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе.

По их данным, продукты питания в период пандемии считались безопасными, поскольку даже если коронавирус попадает на пищу, желудочная кислота нейтрализует его. Однако у людей с рефлюксной болезнью кислота из желудка попадает обратно в пищевод, вызывая изжогу и повреждая слизистую оболочку пищевода. У некоторых пациентов с этой болезнью клетки пищевода со временем начинают напоминать клетки кишечника, которые восприимчивы к коронавирусу, пишет РИА Новости.

Ранее заведующая кафедрой здорового образа жизни и диетологии Ростовского государственного медицинского университета, диетолог с большим стажем Ирина Дядикова рассказала, что в меню больных с поражением легких должны быть жиры животного происхождения. Она также предупредила, что зимой не стоит слишком строго придерживаться диет. Важно следить, чтобы в рационе было достаточное количество не только белков, но и жиров животного происхождения. Питание должно быть полноценным.