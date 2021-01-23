Радулов, Гурьянов и Худобин помогли "Далласу" разгромить "Нэшвилл"

"Даллас" забросил в ворота "Нэшвилла" семь шайб, три из которых на счету российских легионеров клуба. Голкипер Антон Худобин отразил все броски по своим воротам.

Финалист прошлого розыгрыша Кубка Стэнли "Даллас" открывал новый сезон матчем против "Нэшвилла". Команда из-за требований безопасности, вызванных пандемией коронавируса, проводила свой первый матч в сезоне.

"Даллас" уверенно разобрался с соперником - 7:0, а в числе главных героев оказались российские игроки. Две шайбы в этом матче забросил Александр Радулов, добавивший к этому еще и голевую передачу, еще один гол на счету Дениса Гурьянова. В воротах снова блистал Антон Худобин, отразивший все 34 броска.

Дублем в матче также отметился Джо Павелски, который еще дважды ассистировал партнерам. Точными бросками также отметились Эса Линделль и Йоэль Кивиранта. Павелски в итоге признан первой звездой встречи, Радулов - второй, а Худобин - третьей.