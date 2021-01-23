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23.01.2021 08:33
Рубрика: Спорт

Радулов, Гурьянов и Худобин помогли "Далласу" разгромить "Нэшвилл"

Текст: Максим Домчев

"Даллас" забросил в ворота "Нэшвилла" семь шайб, три из которых на счету российских легионеров клуба. Голкипер Антон Худобин отразил все броски по своим воротам.

Варламов пропустил первую шайбу в новом сезоне НХЛ

Финалист прошлого розыгрыша Кубка Стэнли "Даллас" открывал новый сезон матчем против "Нэшвилла". Команда из-за требований безопасности, вызванных пандемией коронавируса, проводила свой первый матч в сезоне.

"Даллас" уверенно разобрался с соперником - 7:0, а в числе главных героев оказались российские игроки. Две шайбы в этом матче забросил Александр Радулов, добавивший к этому еще и голевую передачу, еще один гол на счету Дениса Гурьянова. В воротах снова блистал Антон Худобин, отразивший все 34 броска.

Дублем в матче также отметился Джо Павелски, который еще дважды ассистировал партнерам. Точными бросками также отметились Эса Линделль и Йоэль Кивиранта. Павелски в итоге признан первой звездой встречи, Радулов - второй, а Худобин - третьей.

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