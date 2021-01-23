СК: Задержан подозреваемый в двойном убийстве на свадьбе

Столичное ГСУ СК подтвердило задержание подозреваемого в двойном убийстве на свадебном банкете в Новой Москве.

Как сообщает пресс-служба ведомства, подозреваемый 1989 года рождения задержан в ходе совместной оперативной работы следователей и угрозыска. По предварительным данным, он расстрелял жениха и его брата после бытовой ссоры на празднике.

Следователи выясняют все подробности преступления. Как сообщалось ранее, уголовное дело возбуждено по факту двойного убийства и незаконного оборота оружия.