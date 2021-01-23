Новости

В Москве стейк-хаус накажут за ковидные нарушения 12:04
В Москве откроется центр хронических болезней 11:54
Названы города с наибольшим ростом цен на новостройки 11:49
Зюганов предупредил об усилении американского давления на Россию 11:46
Сочи стал самым популярным авианаправлением на грядущие праздники 11:45
Роспотребнадзор: Незаконная акция в Москве 23 января может спровоцировать рост заболеваемости COVID-19 11:42
Нурмагомедов сделал прогноз на бой между Макгрегором и Порье 11:22
Из-за морозов в Ноябрьске временно погасили Вечный огонь 11:05
В Туле создадут инновационный научный центр "Композитная долина" 11:01
В Москву пришло аномальное тепло 10:59
Мишустин расширил льготное кредитование ОПК 10:59
В Иране анонсировали старт массовой вакцинации от коронавируса 10:56
Лидер правящей партии ХДС обозначил позицию в отношении России 10:33
МИД предупредил посольство США о последствиях вмешательства в дела России 09:33
Еврокомиссия подтвердила право Венгрии на закупку российской вакцины 09:20
В московском метро закрылась часть "оранжевой" ветки 09:01
"Вашингтон" без Овечкина, Кузнецова, Самсонова и Орлова обыграл "Баффало" 08:50
В Москве на свадьбе убили жениха и его брата 08:44
Радулов, Гурьянов и Худобин помогли "Далласу" разгромить "Нэшвилл" 08:33
Франция ужесточит правила въезда в страну 08:30
Названа самая опасная мутация коронавируса 07:55
Сын Трампа озвучил причину своего интереса к Telegram 07:51
На Камчатке морские тральщики приступили к выполнению курсовых задач 07:40
В Канаде отменили вылет Boeing 737 Max из-за предупреждающего сигнала 07:27
Загрязнение воздуха в Пекине в разы превысило норму ВОЗ 07:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ЕГЭ-2021 будут сдавать только поступающие в вузы
ЕГЭ-2021 будут сдавать только поступающие в вузы
Суд уточнил, что можно считать ДТП
Суд уточнил, что можно считать ДТП
Пиотровский: Люди и музеи в пандемию - как преодолеть страх и найти себя
Пиотровский: Люди и музеи в пандемию - как преодолеть страх и найти себя
23.01.2021 12:04
Рубрика: Происшествия

В Москве стейк-хаус накажут за ковидные нарушения

Текст: Сергей Бабкин

Столичный ресторан "Хищник Стейкs & Burgers" могут закрыть на 90 суток за нарушения антиковидных требований.

Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Голикова: Количество пунктов вакцинации от ковида будет расти

Как сообщил главный инспектор ОАТИ Сергей Михайлов, стейк-хаус на Кузнецком мосту проверили минувшей ночью. Заведение работало после полуночи, хотя должно было закрыться в 23.00.

Теперь ресторану грозит штраф от 300 тысяч до миллиона рублей. Либо приостановление работы на срок до 90 суток.

Ранее в Москве был снят целый ряд антиковидных ограничений, однако правила для ресторанов продолжают действовать.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин предложил снять возрастные ограничения для назначаемых им чиновников
В ВОЗ прокомментировали слова Джонсона о летальности британского штамма
СК возбудил дело о вовлечении несовершеннолетних к участию в незаконной акции
Названа болезнь, делающая человека уязвимым перед COVID-19
Процесс по импичменту Трампу начнется в сенате 8 февраля
Как можно следить за человеком через смартфон
В КоАП предложено ввести штрафы за жестокое обращение с животными