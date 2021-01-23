В Москве стейк-хаус накажут за ковидные нарушения

Столичный ресторан "Хищник Стейкs & Burgers" могут закрыть на 90 суток за нарушения антиковидных требований.

Как сообщил главный инспектор ОАТИ Сергей Михайлов, стейк-хаус на Кузнецком мосту проверили минувшей ночью. Заведение работало после полуночи, хотя должно было закрыться в 23.00.

Теперь ресторану грозит штраф от 300 тысяч до миллиона рублей. Либо приостановление работы на срок до 90 суток.

Ранее в Москве был снят целый ряд антиковидных ограничений, однако правила для ресторанов продолжают действовать.