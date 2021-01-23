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23.01.2021 14:02
Рубрика: Происшествия

В Москве задержаны подозреваемые в расстреле на свадьбе

Текст: Сергей Бабкин

В Москве полиция задержала двоих подозреваемых в убийстве жениха и его брата на свадьбе.

В Москве на свадьбе убили жениха и его брата

Как сообщают источники ТАСС в правоохранительных органах, мужчин проверяют на причастность к преступлению. Уголовное дело возбуждено по статьям 105 и 222 УК РФ - "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".

Напомним, что в разгар свадебного банкета в загородном клубе в новой Москве один из гостей расстрелял из пистолета жениха и его брата. Формальным поводом стал бытовой конфликт. Оба потерпевших погибли на месте.

Для розыска стрелка был объявлен план "Перехват".

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