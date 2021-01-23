На Сахалине при пожаре в частном доме погибли двое детей

В ночь на субботу в Южно-Сахалинске произошел пожар в двухэтажном деревянном доме, в котором жила многодетная семья. Двое детей погибли, сообщается на сайте правительства Сахалинской области.

Информация о пожаре поступила в 04:35. В доме в этот момент находились мама и пятеро детей, глава семьи был на работе. Женщина получила 40 процентов ожогов тела. Старший 21-летний сын находится в реанимации, 14-летний отравившийся угарным газом подросток тоже в больнице, надышалась газом и пятилетняя девочка, она тоже в лечебном учреждении.

Власти области и областного центра выразили семье глубокие соболезнования.

- К большому горю, двое детей погибло. Я сопереживаю случившемуся и выражаю искренние соболезнования родным и близким. Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать семью, окажем необходимую помощь в лечении пострадавших, - приводятся в сообщении слова губернатора региона Валерия Лимаренко.

По решению губернатора пострадавшая семья получит один миллион рублей материальной помощи. Решается вопрос о месте временного проживания семьи.