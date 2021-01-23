В Бурятии создан 21 пункт вакцинации от СOVID-19

Все медицинские учреждения республики Бурятия начали подготовку к вакцинации населения от коронавирусной инфекции, сообщается на сайте правительства республики.

Развернут 21 пункт вакцинации: 9 - в Улан-Удэ и 14 - в районах республики. Вопросы организации вакцинации решает специально созданная оперативная рабочая группа.

- За последние 40 лет человечество узнало более 70 новых инфекций. И если бы не было прививок, иммунопрофилактики, то с ними справиться не удалось бы. Только путем создания коллективного иммунитета мы можем подавить вирус, - приводятся в сообщении слова Главного государственного санитарного врача Республики Бурятия Сергея Ханхареева.

В Бурятию поступило почти 18,5 тысячи доз комбинированной векторной вакцины Гам-Ковид-Вак I и II компонента ("Спутник V"). По данным регистра вакцинированных уже привиты 3492 человека: медики, педагоги, соцработники.