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23.01.2021 07:07
Рубрика: Общество

В Бурятии создан 21 пункт вакцинации от СOVID-19

Текст: Ольга Журман

Все медицинские учреждения республики Бурятия начали подготовку к вакцинации населения от коронавирусной инфекции, сообщается на сайте правительства республики.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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Развернут 21 пункт вакцинации: 9 - в Улан-Удэ и 14 - в районах республики. Вопросы организации вакцинации решает специально созданная оперативная рабочая группа.

- За последние 40 лет человечество узнало более 70 новых инфекций. И если бы не было прививок, иммунопрофилактики, то с ними справиться не удалось бы. Только путем создания коллективного иммунитета мы можем подавить вирус, - приводятся в сообщении слова Главного государственного санитарного врача Республики Бурятия Сергея Ханхареева.

В Бурятию поступило почти 18,5 тысячи доз комбинированной векторной вакцины Гам-Ковид-Вак I и II компонента ("Спутник V"). По данным регистра вакцинированных уже привиты 3492 человека: медики, педагоги, соцработники.

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