СК завел уголовное дело на экс-министра сельского хозяйства Мордовии

Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на мошенничество" против бывшего министра сельского хозяйства Мордовии. Об этом сообщило СУ СК по региону.

Следствие полагает, что в 2018 году подозреваемый задумал финансовую махинацию, собираясь похитить деньги у знакомого предпринимателя. Бизнесмен ранее неоднократно брал взаймы деньги у чиновника.

Мужчина воспользовался услугами помощника, которого еще предстоит найти. При его содействии он изготовил фиктивную расписку от января 2016 года на заем в 1,8 миллиона рублей с процентами общей суммой 648 тысяч рублей. Срок возврата денег предпринимателем в документе был обозначен концом 2017 года.

После чего соучастники обратились в суд о взыскании средств, куда заложили и услуги юристов. Всего иск был на сумму более 2,8 миллиона рублей.

Судом заявление было оставлено без рассмотрения. Расследование продолжается.