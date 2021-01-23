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23.01.2021 14:23
Рубрика: Происшествия

В Нижнем Новгороде мужчина трижды выстрелил в женщину

Текст: Андрей Чугунов

В Сормовском районе Нижнего Новгорода двадцатилетний мужчина трижды выстрелил в женщину, а потом покончил с собой. За жизнь пострадавшей борются врачи городской больницы.

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Как сообщает пресс-служба СК РФ по Нижегородской области, сегодня утром в квартире дома по улице Рыбакова молодой человек в ходе ссоры выстрелил из незарегистрированного огнестрельного оружия не менее трех раз в 33-летнюю женщину. После этого он свел счеты с жизнью.

По предварительным сведениям, квартиру, в которой произошла трагедия, погибший мужчина арендовал.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3. ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). В настоящее время на месте происшествия продолжают работать сотрудники СК совместно с криминалистами, а также оперативниками полиции, производя осмотр и необходимые следственные действия.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород

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