В Саратове скорая помощь столкнулась с машиной полиции

В субботу в Саратове карета скорой помощи врезалась в автомобиль полиции. В результате ДТП пострадала фельдшер. Пациент, которого перевозила "скорая", позже скончался в больнице, сообщает РИА Новости.

ДТП произошло в 11.30 по местному времени на перекрестке улиц Астраханской и Кутякова в центре Саратова. По версии полиции, служебный автомобиль LADA Granta, за рулем которой был участковый полиции, ехал на зеленый. Водитель "cкорой" решил воспользоваться правом проезда для спецмашин, но не включил сирену, у кареты работали только маячки.

В итоге скорая помощь врезалась в полицейский автомобиль и от сильного удара перевернулась. В этот момент в ней находился пациент, которого везли на госпитализацию. В результате ДТП пострадала фельдшер, ее, по данным представителя минздрава региона, увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести. Пациента госпитализировали в больницу, однако там он скончался.

Сейчас на месте аварии работает госавтоинспекция. В полиции заявили, что проводится служебная проверка. Уже установлено, что участковый, который вел машину, был трезв.