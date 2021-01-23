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23.01.2021 15:28
Рубрика: Происшествия

Под Новосибирском три человека погибли в лобовом ДТП

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Фото: Отделение пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Фото: Отделение пропаганды УГИБДД по Новосибирской области
Фото: Отделение пропаганды УГИБДД по Новосибирской области

В Черепановском районе Новосибирской области произошло ДТП, жертвами которого стали три человека. Как рассказал "РГ" начальник отделения пропаганды регионального управления ГИБДД Сергей Страдымов, две женщины скончались на месте, позже, больнице от полученных травм умер мужчина.

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Авария произошла около 14.40 по местному времени. По предварительным данным, виновником столкновения стала 31-летняя водитель автомобиля Hyundai IX35, ехавшая из Новосибирска в сторону Барнаула. На трассе Р-256 "Чуйский тракт" женщина стала обгонять грузовик, но не успела завершить маневр, что окончилось лобовым столкновением со встречным внедорожником Toyota Land Cruiser Prado.

Женщина за рулем корейского авто и 32-летняя пассажирка, сидевшая рядом, погибли сразу. В больницу были доставлены мужчина, также находившийся в Hyundai, водитель японского внедорожника и его пассажир. Последний, мужчина 40 лет, скончался на руках врачей.

Полиция проводит проверку, сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.

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