В Сибири толпа школьников избила четвероклассника, снимая на камеру

Вчера в городе Бердск Новосибирской области восемь школьников напали на сверстника, идущего с уроков, и начали жестоко его избивать. Как рассказали в региональном Следственном управлении СКР, учинившие экзекуцию дети снимали происходящее на камеры мобильных телефонов.

Об инциденте рассказало местное интернет-издание, сейчас следователи проверяют достоверность изложенной информации. Из сообщения СК следует, что били одноклассника двое мальчиков, еще шестеро их друзей, в том числе девочки, стояли рядом и снимали побои на видео.

Известно, что ребенка били не только руками, но и пинали ногами в грудь. Нападавших отогнала проходившая мимо женщина, она же отвела плачущего ребенка домой. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.