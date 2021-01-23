В Ставрополе вспыхнул крупный пожар в магазине запчастей

В Ставрополе загорелся магазин запасных частей. Огонь охватил площадь в 500 квадратных метров, сообщили в краевом управлении МЧС России.

Инцидент произошел в полдень на Старомарьевском шоссе в черте краевой столицы. К тому моменту, как на место приехали пожарные, было сильное задымление здания, огнем была охвачена кровля. Угрозы распространения пожара нет.

Как уточнили в ГУ МЧС по краю, возгорание уже локализовано. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. На месте работают 41 человек и 12 единиц техники.