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Рубрика: Происшествия

Главврача петербургской клиники обвинили в поборах с сотрудников

Текст: Татьяна Тюменева

Следственными органами расследуется уголовное дело в отношении заместителя директора по клинической работе (главврача) Санкт-Петербургского НИИ уха, горла, носа и речи Минздрава РФ. Мужчина 1955 года рождения обвиняется в злоупотреблении полномочиями и поборах с сотрудников на сумму более 2 миллионов рублей.

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Согласно информации, размещенной на сайте клиники, указанную должность занимает Олег Коноплев. Как сказано в сообщении ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, уголовное дело расследуется по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), частью 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками регионального управления МВД мужчина изобличен и задержан. Ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Согласно данным следствия, задержанный главврач, имел полномочия издавать приказы и давать указания, обязательные для всех работников клиники, определять виды и размеры надбавок, доплат и других выплат. Этим он и воспользовался: с целью личного обогащения в период с 2018 по 2020 год, находясь в служебном помещении НИИ, он давал указание сотрудникам, не осведомленным о его преступном умысле, передавать ему часть денег, начисленных им в качестве заработной платы и других дополнительных выплат. Кроме того, используя свое служебное положение, обвиняемый требовал от подчиненных сотрудников передавать ему деньги в виде взятки за общее покровительство по службе. Всего за данный период он получил от подчиненных более 2 миллионов рублей.

Дополнительные обстоятельства выясняются. Расследование уголовного дела продолжается.

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