В Карелии на этапе чемпионата РФ по авторалли машина влетела в зрителей

Чрезвычайное происшествие случилось в субботу в Лахденпохском районе на первом этапе чемпионата России по авторалли "Карелия-2021". Машина перевернулась и влетела в зрителей, которые стояли слишком близко к трассе.

Происшествие было запечатлено на видео. На данный момент информации о пострадавших нет.

Между тем, накануне пресс-служба министерства транспорта Карелии распространила информацию о перекрытии 11 участков автомобильных дорог в Лахденпохском районе из-за авторалли. Участки перекрыты 22 и 23 января. Обещали везде установить предупреждающие знаки.