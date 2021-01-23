В Крыму пьяный водитель сбил двух человек на тротуаре

Полиция проводит проверку всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия в Джанкойском районе Крыма, в результате которого водитель автомобиля ВАЗ-2109 сбил двух пешеходов, находившихся на тротуаре. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Инцидент произошел накануне, в 18.30 в селе Стальное. На центральной улице этого населенного пункта 34-летний водитель вазовской девятки неожиданно выехал на тротуар, где в это время шли молодой человек 23 лет и 14-летний подросток. Оба пешехода в результате наезда автомобиля получили травмы, они доставлены в Джанкойскую районную больницу. Сбившая людей машина въехала в столб на обочине дороги.

В дальнейшем выяснилось, что сбивший двух человек водитель был пьян. Он задержан правоохранительными органами, проводятся следственные действия.