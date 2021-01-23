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23.01.2021 16:27

Рекордный уровень использованного Китаем инокапитала свидетельствует о доверии других стран

Согласно данным, опубликованным 20 января Минкоммерции КНР, в прошлом году Китай фактически использовал иностранный капитал на сумму 999,98 миллиарда юаней, с ростом на 6,2 процента. И это стало рекордным показателем, пишет в своем комментарии информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Общий объем иностранных инвестиций, темпы их роста и их доля в мировом масштабе - все эти три показатели выросли в 2020 году, что означает, что интерес иностранных инвесторов к Китаю не только не ослабевал, но и укреплялся. Китай остается все таким же привлекательным для вложения инвестиций.

В непростой 2020 год было нелегко добиться таких хороших результатов, ведь прямые иностранные инвестиции в мировом масштабе резко сократились на фоне эпидемии COVID-19. Ключевую роль в этом сыграла политика стабилизации экономики. Во время эпидемии китайское правительство начало регулировать фискальную, налоговую, финансовую и социальную политику, чтобы помочь компаниям, включая иностранные предприятия, преодолеть трудности.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Кроме того, непрерывно совершенствующиеся торговые условия повысили привлекательность китайского рынка для других стран и регионов. Закон КНР "Об иностранных инвестициях", официально вступивший в действие с 1 января 2020 года, получил положительные отзывы от 90 процентов иностранных инвесторов на территории КНР и успешно реализуется в ходе практических инвестиционных операций.

Благодаря большому доверию к китайскому рынку, зарубежные предприятия добились хороших успехов, ведя бизнес в Китае. По данным недавних соцопросов Минкоммерции КНР, у 60 процентов иностранных компаний прибыль повысилась или сбалансировалась в 2020 году по сравнению с показателями предыдущего года. А около 95 процентов опрощенных компаний считает оптимистичной или относительно оптимистичной ситуацию на китайском рынке в будущем.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

С точки зрения долгосрочной перспективы непрерывное расширение внешней открытости - осознанный выбор Китая для высококачественного развития на фоне унилатерализма и протекционизма в настоящем сложном мировом порядке. Новые опубликованные данные в области иностранных инвестиций в стране дают своеобразный сигнал о том, что поддержка глобализации и мультилатерализма, реализация совместного выигрыша - желание всего мира.

2021 год - первый год "14-й пятилетки" в КНР. Китай, ускоряющий темпы нового планирования государственного развития, готов поделиться шансами и прибылью с все большим количеством зарубежных компаний, что содействует скорейшему восстановлению мировой экономики.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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