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23.01.2021 05:08
Рубрика: В мире

В Гонконге впервые оцепили район для тестирования на коронавирус

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сегодня, 23 января, рано утром был заблокирован на карантин целый район Гонконга. На такую меру власти пошли, чтобы предотвратить распространение коронавируса, пишет газета South China Morning Post.

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"Район в материковой части города останется закрытым на 48 часов. За это время все жители пройдут проверку здоровья. Данная мера коснется десятков тысяч человек. На территории уже развернуты временные пункты забора проб для анализа", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Уточняется, что выходить из дома людям разрешат только при наличии отрицательного теста на вирус SARS-CoV-2. Контроль за инспекцией зданий, оцеплением и перемещениями людей на период ограничений будут обеспечивать свыше полутора тысяч (1,7 тыс.) сотрудников различных служб.

Район, известный популярным у туристов ночным рынком, в последнее время стал новым очагом распространения инфекции в мегаполисе. За последние три недели там было выявлено свыше 160 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала эпидемии в Гонконге достигло 9 тысяч 929 человек, от последствий заболевания скончались 168 человек, госпитализированными остаются 718 пациентов.

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