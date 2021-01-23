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23.01.2021 09:53
Рубрика: В мире

Витренко счел субсидии "угнетением достоинства" граждан Украины

Субсидии "угнетают достоинство" украинцев. Об этом на пресс-конференции заявил исполняющий обязанности министра энергетики Украины, бывший исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко.

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По его словам, это психологически плохо для людей. "Получение субсидий является для граждан сигналом того, что они бедные, в то время как люди не хотят себя чувствовать таковыми", - цитирует Витренко РИА Новости.

С первого января на Украине подорожал газ, а 28 декабря 2020 года кабмин отменил льготный тариф на первые 100 кВт электроэнергии. Волна протестов против повышения тарифов на газ прокатилась по всем регионам страны. Президент Украины поручил заместителю главы своего офиса провести полный аудит действующих тарифов во всех областях. Речь идет о тарифах на отопление, бытовой газ и пользование пассажирским транспортом.

Ранее сообщалось, что транзит российского газа через Украину упал до минимума. Так в минувшем году его объемы сократились на 38 процентов и составили всего 55,8 миллиарда кубометров, что является самым низким показателем за последние 30 лет. Газотранспортная система Украины загружена всего на треть от проектной мощности, которая составляет 146 миллиардов кубометров.

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