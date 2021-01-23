Военные РФ привезли сладости в детский реабилитационный центр Сирии

Пациенты детского реабилитационного центра в сирийской провинции Хама получили сладости. С гуманитарной акцией сюда приехали военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон.

"Помимо сладких гостинцев раздали также наборы с мукой, сахаром, чаем и другими необходимыми продуктами. Мы хотели порадовать ребят, которые оказались в этом медицинском учреждении", - приводит РИА Новости слова начальника отдела ЦПВС капитана первого ранга Николая Лебедя.

Реабилитационный центр находится в Телль-Сальхабе - поселке, расположенном всего в двух километрах от передовой, который регулярно обстреливался. По этой причине в центре много детей, получивших не только ранения и контузии, но и психологические травмы. С момента открытия учреждения в нем получили помощь уже более тысячи ребят.

Отметим, что работа российского ЦПВС в Сирии, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни, продолжается с 2016 года.