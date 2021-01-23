За сутки в России подтвержден 20 921 случай COVID-19 в 85 регионах

За сутки в России подтвержден 20 921 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 11,2% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Санкт-Петербург 3056
- 2 Москва 2668
- 3 Московская область 1121
- 4 Нижегородская область 487
- 5 Свердловская область 390
- 6 Ростовская область 389
- 7 Воронежская область 387
- 8 Красноярский край 325
- 9 Вологодская область 301
- 10 Хабаровский край 301
- 11 Пермский край 294
- 12 Челябинская область 293
- 13 Самарская область 284
- 14 Республика Карелия 275
- 15 Иркутская область 262
- 16 Волгоградская область 255
- 17 Архангельская область 253
- 18 Саратовская область 251
- 19 Ставропольский край 243
- 20 Ульяновская область 238
- 21 Республика Крым 238
- 22 Пензенская область 229
- 23 Ленинградская область 222
- 24 Приморский край 221
- 25 Забайкальский край 220
- 26 Мурманская область 219
- 27 Омская область 219
- 28 Ханты-Мансийский автономный округ 218
- 29 Тверская область 212
- 30 Кировская область 210
- 31 Калининградская область 201
- 32 Тульская область 195
- 33 Краснодарский край 194
- 34 Брянская область 193
- 35 Алтайский край 193
- 36 Смоленская область 189
- 37 Ярославская область 187
- 38 Астраханская область 185
- 39 Удмуртская Республика 185
- 40 Курская область 184
- 41 Белгородская область 183
- 42 Новгородская область 179
- 43 Ивановская область 176
- 44 Оренбургская область 172
- 45 Орловская область 171
- 46 Республика Башкортостан 168
- 47 Псковская область 163
- 48 Республика Коми 162
- 49 Тюменская область 160
- 50 Тамбовская область 157
- 51 Калужская область 156
- 52 Липецкая область 156
- 53 Владимирская область 156
- 54 Республика Бурятия 153
- 55 Республика Дагестан 148
- 56 Республика Саха (Якутия) 140
- 57 Новосибирская область 137
- 58 Сахалинская область 121
- 59 Томская область 115
- 60 Кемеровская область 114
- 61 Амурская область 113
- 62 Рязанская область 110
- 63 Республика Чувашия 103
- 64 Курганская область 100
- 65 Севастополь 98
- 66 Ямало-Ненецкий автономный округ 95
- 67 Кабардино-Балкарская Республика 92
- 68 Республика Татарстан 90
- 69 Республика Хакасия 89
- 70 Республика Мордовия 81
- 71 Республика Калмыкия 77
- 72 Карачаево-Черкесская Республика 77
- 73 Республика Северная Осетия-Алания 76
- 74 Костромская область 69
- 75 Камчатский край 68
- 76 Республика Адыгея 58
- 77 Республика Ингушетия 50
- 78 Республика Марий Эл 46
- 79 Чеченская Республика 45
- 80 Республика Алтай 43
- 81 Магаданская область 25
- 82 Республика Тыва 20
- 83 Еврейская автономная область 14
- 84 Ненецкий автономный округ 5
- 85 Чукотский автономный округ 3
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 698 273 случая (+0,57%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Республика Тыва 0,1%
- 2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва, Республика Алтай, Магаданская область 0,3%
- 3. Еврейская автономная область, Республика Ингушетия, Кемеровская область, Костромская область, Томская область, Чеченская Республика, Новосибирская область 0,4%
За последние сутки подтверждено 559 смертей:
- Санкт-Петербург 73
- Москва 64
- Московская область 39
- Ростовская область 29
- Красноярский край 25
- Краснодарский край 21
- Свердловская область 17
- Воронежская область 16
- Нижегородская область 15
- Республика Чувашия 12
- Алтайский край 11
- Ульяновская область 10
- Челябинская область 10
- Иркутская область 10
- Республика Крым 9
- Пермский край 9
- Ленинградская область 7
- Севастополь 7
- Ставропольский край 7
- Саратовская область 7
- Новосибирская область 7
- Омская область 7
- Владимирская область 6
- Вологодская область 6
- Мурманская область 6
- Республика Хакасия 6
- Белгородская область 5
- Тульская область 5
- Ярославская область 5
- Волгоградская область 5
- Удмуртская Республика 5
- Самарская область 5
- Республика Саха (Якутия) 5
- Ивановская область 4
- Курская область 4
- Смоленская область 4
- Республика Коми 4
- Республика Дагестан 4
- Оренбургская область 4
- Ханты-Мансийский автономный округ 4
- Забайкальский край 4
- Приморский край 4
- Тамбовская область 3
- Тверская область 3
- Республика Карелия 3
- Кабардино-Балкарская Республика 3
- Республика Татарстан 3
- Пензенская область 3
- Тюменская область 3
- Амурская область 3
- Хабаровский край 3
- Липецкая область 2
- Орловская область 2
- Псковская область 2
- Республика Адыгея 2
- Республика Северная Осетия - Алания 2
- Республика Мордовия 2
- Республика Бурятия 2
- Магаданская область 2
- Костромская область 1
- Рязанская область 1
- Республика Калмыкия 1
- Астраханская область 1
- Чеченская Республика 1
- Кировская область 1
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
- Кемеровская область 1
- Еврейская автономная область 1
За весь период по России умерло 68 971 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 27 779 человек:
- Москва 5933
- Санкт-Петербург 4205
- Московская область 1246
- Нижегородская область 478
- Воронежская область 418
- Челябинская область 402
- Свердловская область 400
- Архангельская область 394
- Брянская область 379
- Новгородская область 364
- Ростовская область 358
- Пермский край 352
- Тверская область 347
- Мурманская область 321
- Кировская область 316
- Ставропольский край 312
- Хабаровский край 307
- Вологодская область 306
- Ивановская область 305
- Республика Карелия 302
- Иркутская область 297
- Тамбовская область 294
- Смоленская область 291
- Республика Крым 286
- Самарская область 281
- Липецкая область 274
- Красноярский край 265
- Волгоградская область 261
- Саратовская область 257
- Белгородская область 246
- Забайкальский край 246
- Ямало-Ненецкий автономный округ 235
- Омская область 231
- Приморский край 229
- Ханты-Мансийский автономный округ 226
- Краснодарский край 219
- Республика Хакасия 219
- Новосибирская область 218
- Ульяновская область 203
- Тульская область 202
- Ленинградская область 194
- Псковская область 192
- Кемеровская область 191
- Удмуртская Республика 189
- Ярославская область 181
- Республика Коми 179
- Курская область 177
- Республика Бурятия 176
- Чеченская Республика 175
- Сахалинская область 174
- Пензенская область 167
- Тюменская область 162
- Оренбургская область 161
- Республика Саха (Якутия) 159
- Калужская область 158
- Республика Дагестан 157
- Владимирская область 153
- Орловская область 153
- Республика Калмыкия 135
- Кабардино-Балкарская Республика 133
- Амурская область 130
- Алтайский край 128
- Калининградская область 118
- Республика Чувашия 115
- Томская область 111
- Рязанская область 108
- Курганская область 106
- Республика Башкортостан 104
- Республика Ингушетия 103
- Республика Татарстан 98
- Севастополь 94
- Костромская область 88
- Астраханская область 82
- Республика Северная Осетия - Алания 78
- Камчатский край 76
- Республика Мордовия 75
- Карачаево-Черкесская Республика 74
- Республика Адыгея 69
- Республика Алтай 62
- Республика Марий Эл 56
- Еврейская автономная область 41
- Республика Тыва 35
- Магаданская область 27
- Чукотский автономный округ 6
- Ненецкий автономный округ 4
За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 109 315.