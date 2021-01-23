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23.01.2021 11:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтвержден 20 921 случай COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтвержден 20 921 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 11,2% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Санкт-Петербург 3056
  • 2 Москва 2668
  • 3 Московская область 1121
  • 4 Нижегородская область 487
  • 5 Свердловская область 390
  • 6 Ростовская область 389
  • 7 Воронежская область 387
  • 8 Красноярский край 325
  • 9 Вологодская область 301
  • 10 Хабаровский край 301
  • 11 Пермский край 294
  • 12 Челябинская область 293
  • 13 Самарская область 284
  • 14 Республика Карелия 275
  • 15 Иркутская область 262
  • 16 Волгоградская область 255
  • 17 Архангельская область 253
  • 18 Саратовская область 251
  • 19 Ставропольский край 243
  • 20 Ульяновская область 238
  • 21 Республика Крым 238
  • 22 Пензенская область 229
  • 23 Ленинградская область 222
  • 24 Приморский край 221
  • 25 Забайкальский край 220
  • 26 Мурманская область 219
  • 27 Омская область 219
  • 28 Ханты-Мансийский автономный округ 218
  • 29 Тверская область 212
  • 30 Кировская область 210
  • 31 Калининградская область 201
  • 32 Тульская область 195
  • 33 Краснодарский край 194
  • 34 Брянская область 193
  • 35 Алтайский край 193
  • 36 Смоленская область 189
  • 37 Ярославская область 187
  • 38 Астраханская область 185
  • 39 Удмуртская Республика 185
  • 40 Курская область 184
  • 41 Белгородская область 183
  • 42 Новгородская область 179
  • 43 Ивановская область 176
  • 44 Оренбургская область 172
  • 45 Орловская область 171
  • 46 Республика Башкортостан 168
  • 47 Псковская область 163
  • 48 Республика Коми 162
  • 49 Тюменская область 160
  • 50 Тамбовская область 157
  • 51 Калужская область 156
  • 52 Липецкая область 156
  • 53 Владимирская область 156
  • 54 Республика Бурятия 153
  • 55 Республика Дагестан 148
  • 56 Республика Саха (Якутия) 140
  • 57 Новосибирская область 137
  • 58 Сахалинская область 121
  • 59 Томская область 115
  • 60 Кемеровская область 114
  • 61 Амурская область 113
  • 62 Рязанская область 110
  • 63 Республика Чувашия 103
  • 64 Курганская область 100
  • 65 Севастополь 98
  • 66 Ямало-Ненецкий автономный округ 95
  • 67 Кабардино-Балкарская Республика 92
  • 68 Республика Татарстан 90
  • 69 Республика Хакасия 89
  • 70 Республика Мордовия 81
  • 71 Республика Калмыкия 77
  • 72 Карачаево-Черкесская Республика 77
  • 73 Республика Северная Осетия-Алания 76
  • 74 Костромская область 69
  • 75 Камчатский край 68
  • 76 Республика Адыгея 58
  • 77 Республика Ингушетия 50
  • 78 Республика Марий Эл 46
  • 79 Чеченская Республика 45
  • 80 Республика Алтай 43
  • 81 Магаданская область 25
  • 82 Республика Тыва 20
  • 83 Еврейская автономная область 14
  • 84 Ненецкий автономный округ 5
  • 85 Чукотский автономный округ 3

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 698 273 случая (+0,57%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Республика Тыва 0,1%
  • 2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва, Республика Алтай, Магаданская область 0,3%
  • 3. Еврейская автономная область, Республика Ингушетия, Кемеровская область, Костромская область, Томская область, Чеченская Республика, Новосибирская область 0,4%
За последние сутки подтверждено 559 смертей:
  • Санкт-Петербург 73
  • Москва 64
  • Московская область 39
  • Ростовская область 29
  • Красноярский край 25
  • Краснодарский край 21
  • Свердловская область 17
  • Воронежская область 16
  • Нижегородская область 15
  • Республика Чувашия 12
  • Алтайский край 11
  • Ульяновская область 10
  • Челябинская область 10
  • Иркутская область 10
  • Республика Крым 9
  • Пермский край 9
  • Ленинградская область 7
  • Севастополь 7
  • Ставропольский край 7
  • Саратовская область 7
  • Новосибирская область 7
  • Омская область 7
  • Владимирская область 6
  • Вологодская область 6
  • Мурманская область 6
  • Республика Хакасия 6
  • Белгородская область 5
  • Тульская область 5
  • Ярославская область 5
  • Волгоградская область 5
  • Удмуртская Республика 5
  • Самарская область 5
  • Республика Саха (Якутия) 5
  • Ивановская область 4
  • Курская область 4
  • Смоленская область 4
  • Республика Коми 4
  • Республика Дагестан 4
  • Оренбургская область 4
  • Ханты-Мансийский автономный округ 4
  • Забайкальский край 4
  • Приморский край 4
  • Тамбовская область 3
  • Тверская область 3
  • Республика Карелия 3
  • Кабардино-Балкарская Республика 3
  • Республика Татарстан 3
  • Пензенская область 3
  • Тюменская область 3
  • Амурская область 3
  • Хабаровский край 3
  • Липецкая область 2
  • Орловская область 2
  • Псковская область 2
  • Республика Адыгея 2
  • Республика Северная Осетия - Алания 2
  • Республика Мордовия 2
  • Республика Бурятия 2
  • Магаданская область 2
  • Костромская область 1
  • Рязанская область 1
  • Республика Калмыкия 1
  • Астраханская область 1
  • Чеченская Республика 1
  • Кировская область 1
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 1
  • Кемеровская область 1
  • Еврейская автономная область 1

За весь период по России умерло 68 971 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 27 779 человек:
  • Москва 5933
  • Санкт-Петербург 4205
  • Московская область 1246
  • Нижегородская область 478
  • Воронежская область 418
  • Челябинская область 402
  • Свердловская область 400
  • Архангельская область 394
  • Брянская область 379
  • Новгородская область 364
  • Ростовская область 358
  • Пермский край 352
  • Тверская область 347
  • Мурманская область 321
  • Кировская область 316
  • Ставропольский край 312
  • Хабаровский край 307
  • Вологодская область 306
  • Ивановская область 305
  • Республика Карелия 302
  • Иркутская область 297
  • Тамбовская область 294
  • Смоленская область 291
  • Республика Крым 286
  • Самарская область 281
  • Липецкая область 274
  • Красноярский край 265
  • Волгоградская область 261
  • Саратовская область 257
  • Белгородская область 246
  • Забайкальский край 246
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 235
  • Омская область 231
  • Приморский край 229
  • Ханты-Мансийский автономный округ 226
  • Краснодарский край 219
  • Республика Хакасия 219
  • Новосибирская область 218
  • Ульяновская область 203
  • Тульская область 202
  • Ленинградская область 194
  • Псковская область 192
  • Кемеровская область 191
  • Удмуртская Республика 189
  • Ярославская область 181
  • Республика Коми 179
  • Курская область 177
  • Республика Бурятия 176
  • Чеченская Республика 175
  • Сахалинская область 174
  • Пензенская область 167
  • Тюменская область 162
  • Оренбургская область 161
  • Республика Саха (Якутия) 159
  • Калужская область 158
  • Республика Дагестан 157
  • Владимирская область 153
  • Орловская область 153
  • Республика Калмыкия 135
  • Кабардино-Балкарская Республика 133
  • Амурская область 130
  • Алтайский край 128
  • Калининградская область 118
  • Республика Чувашия 115
  • Томская область 111
  • Рязанская область 108
  • Курганская область 106
  • Республика Башкортостан 104
  • Республика Ингушетия 103
  • Республика Татарстан 98
  • Севастополь 94
  • Костромская область 88
  • Астраханская область 82
  • Республика Северная Осетия - Алания 78
  • Камчатский край 76
  • Республика Мордовия 75
  • Карачаево-Черкесская Республика 74
  • Республика Адыгея 69
  • Республика Алтай 62
  • Республика Марий Эл 56
  • Еврейская автономная область 41
  • Республика Тыва 35
  • Магаданская область 27
  • Чукотский автономный округ 6
  • Ненецкий автономный округ 4

За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 109 315.

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