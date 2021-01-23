За сутки в России подтвержден 20 921 случай COVID-19 в 85 регионах

За сутки в России подтвержден 20 921 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 11,2% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Санкт-Петербург 3056

2 Москва 2668

3 Московская область 1121

4 Нижегородская область 487

5 Свердловская область 390

6 Ростовская область 389

7 Воронежская область 387

8 Красноярский край 325

9 Вологодская область 301

10 Хабаровский край 301

11 Пермский край 294

12 Челябинская область 293

13 Самарская область 284

14 Республика Карелия 275

15 Иркутская область 262

16 Волгоградская область 255

17 Архангельская область 253

18 Саратовская область 251

19 Ставропольский край 243

20 Ульяновская область 238

21 Республика Крым 238

22 Пензенская область 229

23 Ленинградская область 222

24 Приморский край 221

25 Забайкальский край 220

26 Мурманская область 219

27 Омская область 219

28 Ханты-Мансийский автономный округ 218

29 Тверская область 212

30 Кировская область 210

31 Калининградская область 201

32 Тульская область 195

33 Краснодарский край 194

34 Брянская область 193

35 Алтайский край 193

36 Смоленская область 189

37 Ярославская область 187

38 Астраханская область 185

39 Удмуртская Республика 185

40 Курская область 184

41 Белгородская область 183

42 Новгородская область 179

43 Ивановская область 176

44 Оренбургская область 172

45 Орловская область 171

46 Республика Башкортостан 168

47 Псковская область 163

48 Республика Коми 162

49 Тюменская область 160

50 Тамбовская область 157

51 Калужская область 156

52 Липецкая область 156

53 Владимирская область 156

54 Республика Бурятия 153

55 Республика Дагестан 148

56 Республика Саха (Якутия) 140

57 Новосибирская область 137

58 Сахалинская область 121

59 Томская область 115

60 Кемеровская область 114

61 Амурская область 113

62 Рязанская область 110

63 Республика Чувашия 103

64 Курганская область 100

65 Севастополь 98

66 Ямало-Ненецкий автономный округ 95

67 Кабардино-Балкарская Республика 92

68 Республика Татарстан 90

69 Республика Хакасия 89

70 Республика Мордовия 81

71 Республика Калмыкия 77

72 Карачаево-Черкесская Республика 77

73 Республика Северная Осетия-Алания 76

74 Костромская область 69

75 Камчатский край 68

76 Республика Адыгея 58

77 Республика Ингушетия 50

78 Республика Марий Эл 46

79 Чеченская Республика 45

80 Республика Алтай 43

81 Магаданская область 25

82 Республика Тыва 20

83 Еврейская автономная область 14

84 Ненецкий автономный округ 5

85 Чукотский автономный округ 3 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 698 273 случая (+0,57%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва 0,1%

2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва, Республика Алтай, Магаданская область 0,3%

3. Еврейская автономная область, Республика Ингушетия, Кемеровская область, Костромская область, Томская область, Чеченская Республика, Новосибирская область 0,4% За последние сутки подтверждено 559 смертей: Санкт-Петербург 73

Москва 64

Московская область 39

Ростовская область 29

Красноярский край 25

Краснодарский край 21

Свердловская область 17

Воронежская область 16

Нижегородская область 15

Республика Чувашия 12

Алтайский край 11

Ульяновская область 10

Челябинская область 10

Иркутская область 10

Республика Крым 9

Пермский край 9

Ленинградская область 7

Севастополь 7

Ставропольский край 7

Саратовская область 7

Новосибирская область 7

Омская область 7

Владимирская область 6

Вологодская область 6

Мурманская область 6

Республика Хакасия 6

Белгородская область 5

Тульская область 5

Ярославская область 5

Волгоградская область 5

Удмуртская Республика 5

Самарская область 5

Республика Саха (Якутия) 5

Ивановская область 4

Курская область 4

Смоленская область 4

Республика Коми 4

Республика Дагестан 4

Оренбургская область 4

Ханты-Мансийский автономный округ 4

Забайкальский край 4

Приморский край 4

Тамбовская область 3

Тверская область 3

Республика Карелия 3

Кабардино-Балкарская Республика 3

Республика Татарстан 3

Пензенская область 3

Тюменская область 3

Амурская область 3

Хабаровский край 3

Липецкая область 2

Орловская область 2

Псковская область 2

Республика Адыгея 2

Республика Северная Осетия - Алания 2

Республика Мордовия 2

Республика Бурятия 2

Магаданская область 2

Костромская область 1

Рязанская область 1

Республика Калмыкия 1

Астраханская область 1

Чеченская Республика 1

Кировская область 1

Ямало-Ненецкий автономный округ 1

Кемеровская область 1

Еврейская автономная область 1 За весь период по России умерло 68 971 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 27 779 человек: Москва 5933

Санкт-Петербург 4205

Московская область 1246

Нижегородская область 478

Воронежская область 418

Челябинская область 402

Свердловская область 400

Архангельская область 394

Брянская область 379

Новгородская область 364

Ростовская область 358

Пермский край 352

Тверская область 347

Мурманская область 321

Кировская область 316

Ставропольский край 312

Хабаровский край 307

Вологодская область 306

Ивановская область 305

Республика Карелия 302

Иркутская область 297

Тамбовская область 294

Смоленская область 291

Республика Крым 286

Самарская область 281

Липецкая область 274

Красноярский край 265

Волгоградская область 261

Саратовская область 257

Белгородская область 246

Забайкальский край 246

Ямало-Ненецкий автономный округ 235

Омская область 231

Приморский край 229

Ханты-Мансийский автономный округ 226

Краснодарский край 219

Республика Хакасия 219

Новосибирская область 218

Ульяновская область 203

Тульская область 202

Ленинградская область 194

Псковская область 192

Кемеровская область 191

Удмуртская Республика 189

Ярославская область 181

Республика Коми 179

Курская область 177

Республика Бурятия 176

Чеченская Республика 175

Сахалинская область 174

Пензенская область 167

Тюменская область 162

Оренбургская область 161

Республика Саха (Якутия) 159

Калужская область 158

Республика Дагестан 157

Владимирская область 153

Орловская область 153

Республика Калмыкия 135

Кабардино-Балкарская Республика 133

Амурская область 130

Алтайский край 128

Калининградская область 118

Республика Чувашия 115

Томская область 111

Рязанская область 108

Курганская область 106

Республика Башкортостан 104

Республика Ингушетия 103

Республика Татарстан 98

Севастополь 94

Костромская область 88

Астраханская область 82

Республика Северная Осетия - Алания 78

Камчатский край 76

Республика Мордовия 75

Карачаево-Черкесская Республика 74

Республика Адыгея 69

Республика Алтай 62

Республика Марий Эл 56

Еврейская автономная область 41

Республика Тыва 35

Магаданская область 27

Чукотский автономный округ 6

Ненецкий автономный округ 4 За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 109 315.