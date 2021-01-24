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24.01.2021 13:50
Рубрика: Власть

Делегация России в ПАСЕ добилась снятия с обсуждения вопроса о Крыме

Текст: Татьяна Замахина

Российским парламентариям удалось добиться исключения из повестки Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) вопроса о соблюдении прав человека в Крыму. Об этом сообщил глава делегации РФ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой по итогам заседания Бюро ассамблеи.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Открытие сессии состоится 25 января, однако российская сторона заранее достигла прогресса. "Нами уже проведена большая работа, - заявил Толстой. - В частности, в ходе заседания Бюро ПАСЕ удалось добиться снятия с рассмотрения вопроса про Крым, который по традиции инициировала украинская делегация". Кроме того, решено что дебаты, касающиеся "трудной судьбы берлинского пациента" (блогера Алексея Навального - "РГ"), пройдут лишь в формате обсуждения, без принятия по итогам какой-либо резолюции.

Названные инициативы - авторства Украины. Толстой констатировал, что "украинские коллеги остаются верны своему главному принципу - права человека ничто, русофобия - все". "Складывается впечатление, будто других проблем для обсуждения на крупнейшей международной площадке вообще нет, - отметил политик. - Им вторят Прибалтика с Польшей".

По мнению Толстого, в целом наблюдается усталость от русофобии, но желание надавить на Россию, повлиять на ее правовую систему и систему ценностей пока побеждает здравый смысл.

Власть Работа власти Внешняя политика Присоединение Крыма к России

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