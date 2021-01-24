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24.01.2021 22:50
Рубрика: Культура

Большая маленькая Вера

Текст: Андрей Максимов (писатель, телеведущий, режиссер)
Российская газета - Федеральный выпуск № 13(8364)
В дни накануне 65-летия Веры Глаголевой мы вспоминаем об этой замечательной актрисе и режиссере.

С Верой Глаголевой мы дружили очень близко. Она была тем человеком, необходимость которого в моей жизни, была очевидна и казалось вечной. Главное ощущение сегодня: не договорили.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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В последние годы ее жизни, правда, стали общаться меньше, но я всегда знал, что в любой момент могу ей позвонить, что меня выслушают, и, если будет необходимость, помогут.

Вера была абсолютно женственна. И при этом обладала каким-то не просто мужским, а, я бы сказал, мушкетерским характером. Ей все время было необходимо куда-то бежать, кого-то спасать, кому-то помогать. Иногда раздражало: вот сидишь с ней вроде, говоришь. А она все время в телефоне: надо обязательно ответить, написать... Теперь я понимаю: это была не суетливость, а потребность постоянно решать проблемы. Как правило, не свои.

Помню близкий мой человек загремел в больницу. Я сказал об этом Вере. Часа через два я стоял у окна и с удивлением увидел, как к моему подъезду подъезжает Верина машина, оттуда выходит Вера и вытаскивает кучу пакетов: она решила, что я теперь буду голодать и привезла мне кучу продуктов. Такой был у Глаголевой характер.

Я помню, как она рассказала мне о своей страшной болезни, как показала какую-то ерундовую точечку, выпуклость - вестника этой заразы. Как сдерживала слезы. Как резко сказала: "Все. Хватит. Давай о другом". Потом, в другие разговоры, к болезни своей не возвращалась. Сказала как-то: "Химию делать не буду". И снова - о другом.

Вере все время было необходимо куда-то бежать, кого-то спасать, кому-то помогать

Она переносила свою хворь так, чтобы даже близкие ее не жалели. Не смели жалеть. Она все время улыбалась. Когда я о ней думаю, вспоминается смеющееся лицо. Словосочетание "нести радость" Вера воспринимала буквально - именно радость хотела она нести.

Когда ее не стало, меня не было в Москве. Господь уберег меня от того, чтобы видеть ее в гробу. Ругаю себя за то, что до сих пор не был на ее могиле. Я не могу понять, что она ушла навсегда. До сих пор, видя автомобиль ее марки, смотрю, не ее ли номер. Такой вот бред...

А познакомились мы по моей инициативе в 1993 году. Тогда в театре имени Ермоловой я ставил свой первый спектакль "Комедия о настоящей беде государству Московскому" по пушкинскому "Борису Годунову". Я позвонил Вере и пригласил ее на роль Марины Мнишек. Мы встретились в Доме кино. Вера внимательно рассматривала меня, изучала. Сказала, что ей очень интересно играть классику, но, чтобы сказать окончательное "да", надо прийти ко мне на репетицию.

Фото: kinopoisk.ru
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Уже через много лет, когда мы подружились, я спросил ее: "Что могла показать одна репетиция с неизвестным тебе режиссером?" "В режиссере, - ответила Вера, - особенно театральном, самое главное - это слух на фальшь. Слышит - не слышит. Мне надо было понять, есть ли у тебя слух". Для меня это были очень важные слова.

Она замечательно играла в паре с блистательным Михаилом Жигаловым. Но очень недолго - уже носила в животе девочку Настю, которая сегодня жена знаменитого хоккеиста.

Она была актрисой с фантастической, как принято говорить, животной органикой. Неслучайно великий Анатолий Эфрос пригласил ее в свой фильм "В четверг и больше никогда" на одну из главных ролей. Гений не ошибался.

Но в последние годы она не хотела быть актрисой, ей хотелось снимать. Однажды она попросила меня посмотреть черновую сборку картины "Одна война", по-моему, даже без музыки, местами неаккуратно смонтированную. Черновик. Картина произвела на меня ошеломляющее впечатление. Такой войны, такого взгляда на войну я никогда не видел. То, как там работали актеры можно, наверное, определить одним словом "самозабвенно".

Я сказал ей об этом. Она смутилась. Она могла быть очень уверенной, жесткой даже. И тем не менее, как мне кажется, до конца дней доказывала себе, что имеет право на режиссерскую профессию.

Мечтала снять русскую классику, и чтобы главную роль непременно сыграл знаменитый Рэйф Файнс. Добилась своего. И вышел фильм "Две женщины". Она показывала его в маленьком кинотеатре на набережной. Атмосфера другой русской жизни сразу охватывала тебя, и вполне себе мелодраматическая история превращалась в рассказ про других людей, другие отношения.

Вера Глаголева, конечно, была миром. А миры не исчезают

А знаете, что я вам скажу? Признавая, что Вера Глаголева - замечательная актриса, мы как-то недооценили ее режиссерское мастерство. И нет в этом ее вины. Просто нам самим трудно поверить, что такая хрупкая, очень простая в общении, абсолютно естественная женщина может снимать мощное кино. Многим казалось, что это если и не вполне блажь, то что-то близкое к этому. А осталось настоящее искусство.

В эти дни звонят, просят рассказать о Вере. Можно ли одним словом определить этого человека? Пожалуй, это слово будет "невероятная". В ней все сочеталось невероятно. Абсолютная улыбчивость и открытость и столь же абсолютное трагическое восприятие жизни. Желание постоянно общаться и стремление забиться в угол, что-нибудь читать и думать. Сосредоточенность в работе и столь частая рассредоточенность в общении.

Она умела дружить, приходить на помощь в любое время суток. И обижаться так, чтобы вычеркнуть человека из своей жизни навсегда. Могла быть невероятно веселой и трагически печальной. Она всегда достигала своей цели. И при этом слова "неудобно", "неловко" я очень часто слышал от ее.

Вера Глаголева, конечно, была миром. А миры не исчезают.

Культура Кино и ТВ Наше кино Колонка Андрея Максимова

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