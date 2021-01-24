Порье прокомментировал сенсационную победу над Макгрегором

Американский боец смешанного стиля (ММА) Дастин Порье прокомментировал неожиданную победу над Конором Макгрегором на турнире UFC 257 в Абу-Даби.

По словам Порье, успех в этом поединке должен сделать его чемпионом в легком весе, если действующий обладатель пояса россиянин Хабиб Нурмагомедов не возобновит карьеру.

"Я здесь, чтобы побеждать. Мне кажется, сегодня был титульный бой. Если Нурмагомедов не вернется, значит я и Конор - два лучших парня. Думаю, я чемпион. Знаю, что Макс Холлоуэй думает, что у него лучший бокс, но я дважды его победил", - сказал на пресс-конференции после боя с Макгрегором Порье.

В активе Дастина теперь 27 побед и шесть поражений.