Для российских РСЗО создадут снаряды нового поколения

НПО "Сплав" совместно с научно-образовательным центром "ТулаТех" работают над новым поколением боеприпасов для реактивных систем залпового огня (РСЗО).

- Работы помогут сохранить лидирующие позиции на мировом рынке по этому направлению, - сообщили ТАСС в пресс-службе "Сплава".

В рамках проекта планируется создать облик реактивного снаряда нового поколения мирового уровня, провести расчетные и экспериментальные исследования по выбору, обоснованию и подтверждению технологических решений.

Также будут разработаны инновационные технологии как для производства самих снарядов, так и gj совершенствованию РСЗО - в частности, подготовки и ведения стрельбы. Технические подробности работ не разглашаются.

НПО "Сплав" - ведущий мировой производитель боеприпасов для реактивных систем сухопутных войск и военно-морского флота. Здесь создают и производят реактивные снаряды для РСЗО "Град", "Смерч", "Торнадо", "Дамба", "Огонь", тяжелых огнеметов "Солнцепек" и "Тосочка".