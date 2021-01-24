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24.01.2021,  
12:55
Текст:  Антон Валагин

Для российских РСЗО создадут снаряды нового поколения

Фото: Vitalykuzmin.net Фото: Vitalykuzmin.net
Фото: Vitalykuzmin.net

НПО "Сплав" совместно с научно-образовательным центром "ТулаТех" работают над новым поколением боеприпасов для реактивных систем залпового огня (РСЗО).

- Работы помогут сохранить лидирующие позиции на мировом рынке по этому направлению, - сообщили ТАСС в пресс-службе "Сплава".

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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В рамках проекта планируется создать облик реактивного снаряда нового поколения мирового уровня, провести расчетные и экспериментальные исследования по выбору, обоснованию и подтверждению технологических решений.

Также будут разработаны инновационные технологии как для производства самих снарядов, так и gj совершенствованию РСЗО - в частности, подготовки и ведения стрельбы. Технические подробности работ не разглашаются.

НПО "Сплав" - ведущий мировой производитель боеприпасов для реактивных систем сухопутных войск и военно-морского флота. Здесь создают и производят реактивные снаряды для РСЗО "Град", "Смерч", "Торнадо", "Дамба", "Огонь", тяжелых огнеметов "Солнцепек" и "Тосочка".

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Фото: КИНОКОМПАНИЯ ОФИЦЕРЫ ВКС и ВМФ РОССИИ / youtube.com
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