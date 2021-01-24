Для САУ "Коалиция" испытают новый управляемый снаряд

Российский ОПК запланировал испытания нового управляемого 152-миллиметрового снаряда 3ОФ95 для самоходных и буксируемых гаубиц.

Как следует из материалов госзакупки, заказчиком испытаний выступает тульское КБ приборостроения имени Шипунова. Тестовые стрельбы планируется провести на полигоне в Нидегородской области из буксируемых арсистем "Д-20" и "Мста-Б", а также самоходных гаубиц "Акачия" и "Мста-С". Предметом исследования станет время безопасного присутствия боеприпаса в каморе орудия, разогретой при максимальном темпе стрельбы.

Новый снаряд получит несколько головок самонаведения, инерциальную и спутниковую навигационные системы, пишет РИА Новости со ссылкой на информированный источник. Собеседник агентства отметил, что сейчас разрабатывается целая линейка управляемых высокоточных боеприпасов высокой дальности - в том числе для новой САУ "Коалиция-СВ". Одним из отличий этой самоходки является беспрецедентная скорострельность - в полтора раза выше, чем у обычных артсистем, - достигнутая благодаря новой автоматике заряжания.

До сих пор самым известным российским управляемым снарядом был 152-мм высокоточный "Краснополь" с лазерным наведением и дальностью стрельбы до 25 километров. Ведутся работы над версией "Краснополь-Д" с боевой дальностью до 43 км.