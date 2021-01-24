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Рубрика: Власть

Во Владивостоке артиллеристы и морские пехотинцы сыграли в хоккей

Текст: Ольга Журман
Фото: Пресс-служба ВВО. Фото: Пресс-служба ВВО.
Фото: Пресс-служба ВВО.

Во Владивостоке на базе соединения морской пехоты открыли новую хоккейную коробку, сообщили "РГ" в отделе информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

Фото: РИА Новости
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После официальных торжеств - поднятия Военно-морского флага и флага морской пехоты ТОФ - состоялся товарищеский матч между командами "Ракета" берегового ракетно-артиллерийского соединения из Смоляниново и "Лидер" соединения морской пехоты ТОФ. Со счетом 4:3 победила команда "Ракета".

Болели за игроков вице-адмирал Сергей Рекиш, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, представители спортивного комитета Тихоокеанского флота, военнослужащие соединения и члены их семей.

Новый спортивный объект построен на территории соединения морской пехоты ТОФ и предназначен для занятий спортом и отдыха военнослужащих и их семей. Объект отвечает всем стандартам.

В регионах Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток Правительство Минобороны ДФО Приморский край Владивосток

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