Во Владивостоке артиллеристы и морские пехотинцы сыграли в хоккей

Во Владивостоке на базе соединения морской пехоты открыли новую хоккейную коробку, сообщили "РГ" в отделе информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

После официальных торжеств - поднятия Военно-морского флага и флага морской пехоты ТОФ - состоялся товарищеский матч между командами "Ракета" берегового ракетно-артиллерийского соединения из Смоляниново и "Лидер" соединения морской пехоты ТОФ. Со счетом 4:3 победила команда "Ракета".

Болели за игроков вице-адмирал Сергей Рекиш, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, представители спортивного комитета Тихоокеанского флота, военнослужащие соединения и члены их семей.

Новый спортивный объект построен на территории соединения морской пехоты ТОФ и предназначен для занятий спортом и отдыха военнослужащих и их семей. Объект отвечает всем стандартам.