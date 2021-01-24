Три человека погибли в ДТП в Удмуртии

В Удмуртии в ДТП погибли три человека. Авария произошла сегодня около 11.00 часов на 36-м километре автомобильной дороги "Воткинск - Чайковский", сообщает первый отдел управления ГИБДД МВД по республике.

По предварительной информации, водитель автомобиля Kia Rio при обгоне не справился с управлением и врезался в стоящий на месте грузовик Scania.

Погибшими оказались пассажиры легкового автомобиля - молодые люди 1997 годов рождения. Водителя 1998 года рождения с травмами госпитализировали.

Сейчас на месте ДТП работают экстренные службы, полиция выясняет причины аварии, ведется расследование.