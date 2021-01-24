МЧС предупредило о сходе лавин в горах Кабардино-Балкарии

Главное управление МЧС по республике КБР распространило экстренное предупреждение о лавинной опасности в горах и рекомендует туристам кататься только на размеченных, разрешенных трассах.

- По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в период с 18.00 24 января до 18.00 25 января 2021 года, в горах Кабардино-Балкарской Республики выше 2000 метров лавиноопасно, - пояснили в ведомстве.

В связи с прогнозом спасатели просят отдыхающих соблюдать правила поведения в районах схода лавин: не выходить в горы в снегопад, внимательно следить за изменением погоды, а также избегать крутых голых склонов более 30 градусов. В случае попадания под лавину необходимо постараться укрыться под скалой или за стволом большого дерева, оказавшись под массой снега, нужно двигать руками и ногами так, чтобы расчистить воздушный карман, прежде чем слой успеет слежаться.

Сегодня в горах Кабардино-Балкарии зарегистрировано 4 туристских группы - 136 человек. Курорт Эльбрус работает в штатном режиме: открыты все трассы, кроме ЕР-27 "Гара-Баши" - "Мир" (новая). Спасатели рекомендуют всем любителям активного отдыха и альпинистам-одиночкам информировать о своих маршрутах, регистрироваться в специальном разделе на сайте МЧС.