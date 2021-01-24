В Дагестане арестован чиновник управления казначейства по региону

Новости

Кто возглавил кассу российского кинопроката на этих выходных 17:53
В Великобритании узнали, как определить коронавирус по языку 17:31
Захарова прокомментировала заявления Госдепа о протестах в России 17:09
Арестован один из главных наркобаронов мира Це Чи Лопа 16:59
Facebook заблокировал аккаунт главы "Роскосмоса" 16:30
Венецианский карнавал из-за COVID-19 проведут в онлайн-формате 16:16
Тренер осудил действия лыжника Большунова в эстафете на этапе КМ в Лахти 16:15
Посол Японии: Токио намерен продолжать сотрудничество с Москвой на основе экономического плана Абэ 15:52
Песков заявил о небольшом количестве участников незаконных акций 15:43
Финский лыжник прокомментировал инцидент с участием Большунова 15:41
Путин выступит на Давосском форуме 15:31
В Госдуме оценили намерение Украины выйти из единой с РФ энергосистемы 14:51
Названы самые "денежные" вакансии для студентов в России 14:27
В Совфеде обвинили западные спецслужбы в причастности к несанкционированным акциям 14:20
В Москве водитель каршеринга устроил крупное ДТП 14:19
Российских лыжников дисквалифицировали с эстафеты на этапе КМ в Лахти 14:17
Делегация России в ПАСЕ добилась снятия с обсуждения вопроса о Крыме 13:50
Найдены странные различия в смертности от COVID-19 у разных рас 13:50
Потомки Франко потребовали вернуть им имущество из поместья Пасо-де-Мейрас 13:35
Американский имитатор Су-57 разбился 13:31
Во Франции намереваются ввести третий антиковидный карантин 13:22
Истребитель МиГ-41 вышел на стадию опытно-конструкторских работ 13:17
Режиссер "Ночного администратора" снимет сериал о первых леди США 13:16
Умер создатель "Великолепной семерки" Уолтер Бернстайн 13:04
В больницах Москвы нет пострадавших в результате несанкционированных акций 12:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему опытные водители отключают ESP зимой
Почему опытные водители отключают ESP зимой
Кому в этом году будет легче всего устроиться на работу
Кому в этом году будет легче всего устроиться на работу
В феврале у льготников вырастут выплаты, а у автовладельцев - тарифы на проезд
В феврале у льготников вырастут выплаты, а у автовладельцев - тарифы на проезд
24.01.2021 17:35
Рубрика: Происшествия

В Дагестане арестован чиновник управления казначейства по региону

Текст: Алена Ларина

В Махачкале арестован чиновник управления Федерального казначейства по Республике Дагестан. Как сообщили "РГ" в пресс-службе Верховного суда региона, он подозревается в вымогательстве взятки в крупном размере.

Главврача петербургской клиники обвинили в поборах с сотрудников

Заместитель начальника отдела № 1 Махачкалы управления Федерального казначейства РФ по республике пробудет в СИЗО два месяца. Ранее с поличным был задержан его коллега, это произошло на рабочем месте чиновника в тот момент, когда он получил взятку в размере 280 тысяч рублей.

Кроме того, по делу о вымогательстве задержан и главный казначей отдела № 2 управления Федерального казначейства по республике в Дербенте. По данным правоохранительных органов, подозреваемые вымогали деньги у руководителей подрядных организаций, работающих по муниципальным контрактам всего на суммы в 38 и 30 миллионов рублей.

В регионах Происшествия Преступления Должностные преступления Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан Махачкала Борьба с коррупцией

Главное сегодня

Путин выступит на Давосском форуме
За сутки в России подтверждено 21 127 случаев COVID-19 в 85 регионах
Водителей напугали новыми штрафами за автохлам
Пушков рассказал о разочаровании американцев в администрации Байдена
Найдены странные различия в смертности от COVID-19 у разных рас
Как можно следить за человеком через смартфон
В КоАП предложено ввести штрафы за жестокое обращение с животными