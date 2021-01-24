В Дагестане арестован чиновник управления казначейства по региону

В Махачкале арестован чиновник управления Федерального казначейства по Республике Дагестан. Как сообщили "РГ" в пресс-службе Верховного суда региона, он подозревается в вымогательстве взятки в крупном размере.

Заместитель начальника отдела № 1 Махачкалы управления Федерального казначейства РФ по республике пробудет в СИЗО два месяца. Ранее с поличным был задержан его коллега, это произошло на рабочем месте чиновника в тот момент, когда он получил взятку в размере 280 тысяч рублей.

Кроме того, по делу о вымогательстве задержан и главный казначей отдела № 2 управления Федерального казначейства по республике в Дербенте. По данным правоохранительных органов, подозреваемые вымогали деньги у руководителей подрядных организаций, работающих по муниципальным контрактам всего на суммы в 38 и 30 миллионов рублей.