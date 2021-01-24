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24.01.2021 15:02
Рубрика: Общество

Скончался совладелец ЧТПЗ Александр Федоров

Текст: Светлана Добрынина

На 69 году жизни скончался известный уральский промышленник, совладелец и член совета директоров Челябинского трубопрокатного завода Александр Федоров. Об этом сообщили в правительстве Челябинской области.

- Вся трудовая жизнь Александра Федорова была связана с родным трубопрокатным заводом, куда он пришел сразу после студенческой скамьи. Прошел путь от слесаря до генерального директора предприятия, последние годы возглавлял совет директоров Группы ЧТПЗ. Во многом благодаря его высоким профессиональным и человеческим качествам завод стал одним из флагманов отечественной промышленности, первым в стране внедрил новейшие технологии, соответствующие высоким стандартам "Белой металлургии", - говорится в сообщении.

Александр Федоров был удостоен звания "Почетный гражданин области", он занимал пост первого вице-президента регионального объединения работодателей "Союз промышленников и предпринимателей", был инициатором и активным участником целого ряда благотворительных проектов.

- Уход Александра Анатольевича Федорова - огромная потеря для Челябинской области, для экономики и промышленности всей страны, - отмечается в сообщении.

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