Землетрясение магнитудой 7 произошло у берегов Чили

Землетрясение магнитудой 7 произошло в районе Южных Шетландских островов недалеко от столицы Чили.

Подземные толчки были зафиксированы в девять вечера по местному времени. Очаг залегал на глубине 102 километра, а эпицентр землетрясения располагался в 65 километрах от Сантьяго. Из-за угрозы цунами с четырех чилийских баз были эвакуированы более 160 человек, передает ТАСС.

Шетландские острова находятся между Южной Америкой и Антарктидой. В том районе много научно-исследовательских станций, в том числе и российская станция "Беллинсгаузен". "Управление по ЧС просит покинуть пляжную зону антарктической территории из-за угрозы цунами", - говорится в сообщении Национального управления по чрезвычайным ситуациям Чили.