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Умер создатель "Великолепной семерки" Уолтер Бернстайн

Новости
    24.01.2021, 13:04
Текст:   Олег Усков
Фото: twitter.com/THR Фото: twitter.com/THR
Фото: twitter.com/THR

Американский сценарист, актер, режиссер и продюсер Уолтер Бернстайн скончался на 102-м году жизни 22 декабря на Манхэттене, Нью-Йорк. Об этом сообщил в Twitter его давний друг.

Бернстайн родился в 1919-м в Бруклине. В 40-м окончил колледж. В 41-м призвался и до окончания войны служил военным корреспондентом, писал для армейского еженедельника и для журнала The New Yorker. После издал свои заметки отдельной книгой, был замечен в Голливуде и в 47-м заключил контракт с Columbia как сценарист.

А уже в 50-м попал в голливудский "черный список", будучи заподозренным в симпатии к коммунизму.

Среди сценарных работ Бернстайна - "Поцелуями сотри кровь с моих рук" (дебют), "Чертовка в розовом трико", вестерн с Маккуином "Великолепная семерка", "Парижский блюз", "Бетси", "Дом на Кэрролл-стрит", "Проказник из психушки", "Подставное лицо" (номинация на "Оскар") с Вуди Алленом. Две картины поставил как режиссер. Снялся в эпизодической роли у все того же Аллена в его "Энни Холл".

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