Умер создатель "Великолепной семерки" Уолтер Бернстайн

Американский сценарист, актер, режиссер и продюсер Уолтер Бернстайн скончался на 102-м году жизни 22 декабря на Манхэттене, Нью-Йорк. Об этом сообщил в Twitter его давний друг.

Truly saddened to hear that Walter Bernstein — legendary screenwriter, and one of the great humans — died last night. He was 101. I feel so damn fortunate that three generations of our family got to know him.



Here's Walter from 10 years ago, when he was a young man of 91. pic.twitter.com/yLGvTb3mJY — Howard A. Rodman (@howardrodman) January 23, 2021

Бернстайн родился в 1919-м в Бруклине. В 40-м окончил колледж. В 41-м призвался и до окончания войны служил военным корреспондентом, писал для армейского еженедельника и для журнала The New Yorker. После издал свои заметки отдельной книгой, был замечен в Голливуде и в 47-м заключил контракт с Columbia как сценарист.

А уже в 50-м попал в голливудский "черный список", будучи заподозренным в симпатии к коммунизму.

Среди сценарных работ Бернстайна - "Поцелуями сотри кровь с моих рук" (дебют), "Чертовка в розовом трико", вестерн с Маккуином "Великолепная семерка", "Парижский блюз", "Бетси", "Дом на Кэрролл-стрит", "Проказник из психушки", "Подставное лицо" (номинация на "Оскар") с Вуди Алленом. Две картины поставил как режиссер. Снялся в эпизодической роли у все того же Аллена в его "Энни Холл".