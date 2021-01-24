В США зарегистрировано 25 миллионов случаев COVID-19

В США 23 января был зафиксирован 25-ти миллионный случай заболевания COVID-19. Согласно последней статистике телеканала NBC News, от осложнений, вызванных SARS-CoV-2, скончались 416 тысяч 925 смертей.

На этой неделе президент США Джо Байден подписал десять указов, направленных на расширение производства вакцин, ускорение тестирования и повторное открытие школ. "Потребуются месяцы, чтобы все исправить", - сказал политик. Он предупредил, что в феврале количество умерших от смертельной инфекции, вероятно, превысит полмиллиона. Две вакцины от Moderna и Pfizer уже одобрены управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США для использования в экстренных случаях. Американцам будут делать два укола с интервалом в несколько недель.

Первый случай заражения коронавирусом в США был зарегистрирован чуть более года назад - 21 января 2020 года SARS-CoV-2 нашли у жителя Сиэтла, вернувшегося из поездки в китайский Ухань.