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24.01.2021 11:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 21 127 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 21 127 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 10,9% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам:

  • 1 Москва 3069
  • 2 Санкт-Петербург 2929
  • 3 Московская область 1134
  • 4 Нижегородская область 489
  • 5 Свердловская область 392
  • 6 Воронежская область 391
  • 7 Ростовская область 388
  • 8 Красноярский край 323
  • 9 Вологодская область 299
  • 10 Хабаровский край 297
  • 11 Пермский край 295
  • 12 Челябинская область 291
  • 13 Самарская область 285
  • 14 Республика Карелия 269
  • 15 Иркутская область 261
  • 16 Волгоградская область 252
  • 17 Архангельская область 250
  • 18 Саратовская область 249
  • 19 Ставропольский край 241
  • 20 Ульяновская область 238
  • 21 Республика Крым 226
  • 22 Ленинградская область 224
  • 23 Пензенская область 222
  • 24 Забайкальский край 221
  • 25 Приморский край 220
  • 26 Омская область 218
  • 27 Ханты-Мансийский автономный округ 214
  • 28 Тверская область 211
  • 29 Мурманская область 210
  • 30 Кировская область 209
  • 31 Калининградская область 198
  • 32 Алтайский край 194
  • 33 Краснодарский край 192
  • 34 Брянская область 190
  • 35 Тульская область 190
  • 36 Смоленская область 188
  • 37 Ярославская область 188
  • 38 Удмуртская Республика 185
  • 39 Курская область 183
  • 40 Псковская область 181
  • 41 Астраханская область 180
  • 42 Белгородская область 180
  • 43 Ивановская область 177
  • 44 Новгородская область 175
  • 45 Орловская область 172
  • 46 Оренбургская область 172
  • 47 Республика Башкортостан 168
  • 48 Тамбовская область 159
  • 49 Калужская область 158
  • 50 Тюменская область 158
  • 51 Липецкая область 155
  • 52 Владимирская область 155
  • 53 Республика Коми 153
  • 54 Республика Бурятия 150
  • 55 Республика Дагестан 147
  • 56 Республика Саха (Якутия) 138
  • 57 Новосибирская область 135
  • 58 Сахалинская область 119
  • 59 Амурская область 115
  • 60 Кемеровская область 115
  • 61 Рязанская область 112
  • 62 Томская область 110
  • 63 Курганская область 102
  • 64 Севастополь 101
  • 65 Республика Чувашия 100
  • 66 Кабардино-Балкарская Республика 90
  • 67 Ямало-Ненецкий автономный округ 89
  • 68 Костромская область 88
  • 69 Республика Татарстан 86
  • 70 Республика Хакасия 81
  • 71 Республика Мордовия 81
  • 72 Республика Калмыкия 76
  • 73 Карачаево-Черкесская Республика 75
  • 74 Республика Северная Осетия-Алания 74
  • 75 Камчатский край 67
  • 76 Республика Алтай 59
  • 77 Республика Адыгея 52
  • 78 Республика Ингушетия 47
  • 79 Республика Марий Эл 45
  • 80 Чеченская Республика 40
  • 81 Магаданская область 24
  • 82 Республика Тыва 18
  • 83 Еврейская автономная область 13
  • 84 Ненецкий автономный округ 8
  • 85 Чукотский автономный округ 2
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 719 400 случаев (+0,57%) коронавирусной инфекции в 85 регионах

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

  1. Республика Тыва 0,1%
  2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ, Москва 0,3%
  3. Республика Ингушетия, Чеченская Республика, Республика Алтай, Томская область, Кемеровская область, Республика Хакасия, Республика Адыгея, Республика Коми, Новосибирская область, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Марий Эл 0,4%

За последние сутки подтверждена 491 смерть:

  • Москва 74
  • Санкт-Петербург 61
  • Московская область 37
  • Красноярский край 25
  • Краснодарский край 20
  • Свердловская область 15
  • Воронежская область 14
  • Нижегородская область 14
  • Республика Чувашия 13
  • Ростовская область 11
  • Иркутская область 11
  • Пермский край 10
  • Челябинская область 10
  • Алтайский край 10
  • Новосибирская область 10
  • Тульская область 7
  • Республика Крым 7
  • Самарская область 7
  • Белгородская область 6
  • Владимирская область 6
  • Ярославская область 6
  • Севастополь 6
  • Ставропольский край 6
  • Омская область 6
  • Приморский край 6
  • Ульяновская область 5
  • Республика Коми 4
  • Мурманская область 4
  • Волгоградская область 4
  • Республика Дагестан 4
  • Кабардино-Балкарская Республика 4
  • Республика Татарстан 4
  • Удмуртская Республика 4
  • Оренбургская область 4
  • Брянская область 3
  • Ивановская область 3
  • Костромская область 3
  • Курская область 3
  • Липецкая область 3
  • Орловская область 3
  • Тамбовская область 3
  • Вологодская область 3
  • Саратовская область 3
  • Республика Саха (Якутия) 3
  • Забайкальский край 3
  • Смоленская область 2
  • Республика Карелия 2
  • Республика Марий Эл 2
  • Республика Мордовия 2
  • Курганская область 2
  • Ханты-Мансийский автономный округ 2
  • Республика Бурятия 2
  • Хабаровский край 2
  • Псковская область 1
  • Республика Калмыкия 1
  • Астраханская область 1
  • Пензенская область 1
  • Кемеровская область 1
  • Амурская область 1
  • Еврейская автономная область 1
За весь период по России умерло 69 462 человека

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 22 445 человек:

  • Москва 5117
  • Санкт-Петербург 2260
  • Московская область 1189
  • Нижегородская область 516
  • Архангельская область 407
  • Свердловская область 404
  • Челябинская область 401
  • Воронежская область 397
  • Ростовская область 362
  • Новгородская область 358
  • Тверская область 326
  • Кировская область 302
  • Красноярский край 299
  • Вологодская область 298
  • Хабаровский край 291
  • Саратовская область 289
  • Липецкая область 283
  • Республика Карелия 278
  • Самарская область 273
  • Смоленская область 255
  • Краснодарский край 242
  • Волгоградская область 238
  • Омская область 228
  • Иркутская область 220
  • Ханты-Мансийский автономный округ 216
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 214
  • Ивановская область 211
  • Пермский край 207
  • Ульяновская область 207
  • Тульская область 203
  • Удмуртская Республика 190
  • Брянская область 183
  • Ленинградская область 183
  • Республика Коми 181
  • Тамбовская область 180
  • Республика Саха (Якутия) 180
  • Курская область 179
  • Республика Бурятия 179
  • Ярославская область 174
  • Забайкальский край 172
  • Чеченская Республика 171
  • Пензенская область 170
  • Сахалинская область 169
  • Кемеровская область 164
  • Тюменская область 161
  • Калужская область 160
  • Оренбургская область 158
  • Орловская область 156
  • Республика Дагестан 154
  • Владимирская область 149
  • Амурская область 132
  • Приморский край 130
  • Мурманская область 120
  • Калининградская область 116
  • Томская область 115
  • Рязанская область 109
  • Курганская область 105
  • Алтайский край 104
  • Республика Калмыкия 103
  • Ставропольский край 103
  • Республика Татарстан 98
  • Севастополь 95
  • Новосибирская область 94
  • Республика Чувашия 89
  • Республика Крым 81
  • Кабардино-Балкарская Республика 81
  • Республика Северная Осетия - Алания 74
  • Камчатский край 74
  • Карачаево-Черкесская Республика 73
  • Астраханская область 71
  • Республика Мордовия 70
  • Республика Хакасия 62
  • Белгородская область 57
  • Республика Адыгея 57
  • Республика Алтай 54
  • Республика Башкортостан 53
  • Республика Марий Эл 52
  • Костромская область 36
  • Псковская область 36
  • Республика Тыва 28
  • Еврейская автономная область 25
  • Магаданская область 21
  • Республика Ингушетия 18
  • Ненецкий автономный округ 3
  • Чукотский автономный округ 2
За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 131 760
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