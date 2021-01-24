За сутки в России подтверждено 21 127 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 10,9% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам:
- 1 Москва 3069
- 2 Санкт-Петербург 2929
- 3 Московская область 1134
- 4 Нижегородская область 489
- 5 Свердловская область 392
- 6 Воронежская область 391
- 7 Ростовская область 388
- 8 Красноярский край 323
- 9 Вологодская область 299
- 10 Хабаровский край 297
- 11 Пермский край 295
- 12 Челябинская область 291
- 13 Самарская область 285
- 14 Республика Карелия 269
- 15 Иркутская область 261
- 16 Волгоградская область 252
- 17 Архангельская область 250
- 18 Саратовская область 249
- 19 Ставропольский край 241
- 20 Ульяновская область 238
- 21 Республика Крым 226
- 22 Ленинградская область 224
- 23 Пензенская область 222
- 24 Забайкальский край 221
- 25 Приморский край 220
- 26 Омская область 218
- 27 Ханты-Мансийский автономный округ 214
- 28 Тверская область 211
- 29 Мурманская область 210
- 30 Кировская область 209
- 31 Калининградская область 198
- 32 Алтайский край 194
- 33 Краснодарский край 192
- 34 Брянская область 190
- 35 Тульская область 190
- 36 Смоленская область 188
- 37 Ярославская область 188
- 38 Удмуртская Республика 185
- 39 Курская область 183
- 40 Псковская область 181
- 41 Астраханская область 180
- 42 Белгородская область 180
- 43 Ивановская область 177
- 44 Новгородская область 175
- 45 Орловская область 172
- 46 Оренбургская область 172
- 47 Республика Башкортостан 168
- 48 Тамбовская область 159
- 49 Калужская область 158
- 50 Тюменская область 158
- 51 Липецкая область 155
- 52 Владимирская область 155
- 53 Республика Коми 153
- 54 Республика Бурятия 150
- 55 Республика Дагестан 147
- 56 Республика Саха (Якутия) 138
- 57 Новосибирская область 135
- 58 Сахалинская область 119
- 59 Амурская область 115
- 60 Кемеровская область 115
- 61 Рязанская область 112
- 62 Томская область 110
- 63 Курганская область 102
- 64 Севастополь 101
- 65 Республика Чувашия 100
- 66 Кабардино-Балкарская Республика 90
- 67 Ямало-Ненецкий автономный округ 89
- 68 Костромская область 88
- 69 Республика Татарстан 86
- 70 Республика Хакасия 81
- 71 Республика Мордовия 81
- 72 Республика Калмыкия 76
- 73 Карачаево-Черкесская Республика 75
- 74 Республика Северная Осетия-Алания 74
- 75 Камчатский край 67
- 76 Республика Алтай 59
- 77 Республика Адыгея 52
- 78 Республика Ингушетия 47
- 79 Республика Марий Эл 45
- 80 Чеченская Республика 40
- 81 Магаданская область 24
- 82 Республика Тыва 18
- 83 Еврейская автономная область 13
- 84 Ненецкий автономный округ 8
- 85 Чукотский автономный округ 2
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 719 400 случаев (+0,57%) коронавирусной инфекции в 85 регионах
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- Республика Тыва 0,1%
- Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ, Москва 0,3%
- Республика Ингушетия, Чеченская Республика, Республика Алтай, Томская область, Кемеровская область, Республика Хакасия, Республика Адыгея, Республика Коми, Новосибирская область, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Марий Эл 0,4%
За последние сутки подтверждена 491 смерть:
- Москва 74
- Санкт-Петербург 61
- Московская область 37
- Красноярский край 25
- Краснодарский край 20
- Свердловская область 15
- Воронежская область 14
- Нижегородская область 14
- Республика Чувашия 13
- Ростовская область 11
- Иркутская область 11
- Пермский край 10
- Челябинская область 10
- Алтайский край 10
- Новосибирская область 10
- Тульская область 7
- Республика Крым 7
- Самарская область 7
- Белгородская область 6
- Владимирская область 6
- Ярославская область 6
- Севастополь 6
- Ставропольский край 6
- Омская область 6
- Приморский край 6
- Ульяновская область 5
- Республика Коми 4
- Мурманская область 4
- Волгоградская область 4
- Республика Дагестан 4
- Кабардино-Балкарская Республика 4
- Республика Татарстан 4
- Удмуртская Республика 4
- Оренбургская область 4
- Брянская область 3
- Ивановская область 3
- Костромская область 3
- Курская область 3
- Липецкая область 3
- Орловская область 3
- Тамбовская область 3
- Вологодская область 3
- Саратовская область 3
- Республика Саха (Якутия) 3
- Забайкальский край 3
- Смоленская область 2
- Республика Карелия 2
- Республика Марий Эл 2
- Республика Мордовия 2
- Курганская область 2
- Ханты-Мансийский автономный округ 2
- Республика Бурятия 2
- Хабаровский край 2
- Псковская область 1
- Республика Калмыкия 1
- Астраханская область 1
- Пензенская область 1
- Кемеровская область 1
- Амурская область 1
- Еврейская автономная область 1
За весь период по России умерло 69 462 человека
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 22 445 человек:
- Москва 5117
- Санкт-Петербург 2260
- Московская область 1189
- Нижегородская область 516
- Архангельская область 407
- Свердловская область 404
- Челябинская область 401
- Воронежская область 397
- Ростовская область 362
- Новгородская область 358
- Тверская область 326
- Кировская область 302
- Красноярский край 299
- Вологодская область 298
- Хабаровский край 291
- Саратовская область 289
- Липецкая область 283
- Республика Карелия 278
- Самарская область 273
- Смоленская область 255
- Краснодарский край 242
- Волгоградская область 238
- Омская область 228
- Иркутская область 220
- Ханты-Мансийский автономный округ 216
- Ямало-Ненецкий автономный округ 214
- Ивановская область 211
- Пермский край 207
- Ульяновская область 207
- Тульская область 203
- Удмуртская Республика 190
- Брянская область 183
- Ленинградская область 183
- Республика Коми 181
- Тамбовская область 180
- Республика Саха (Якутия) 180
- Курская область 179
- Республика Бурятия 179
- Ярославская область 174
- Забайкальский край 172
- Чеченская Республика 171
- Пензенская область 170
- Сахалинская область 169
- Кемеровская область 164
- Тюменская область 161
- Калужская область 160
- Оренбургская область 158
- Орловская область 156
- Республика Дагестан 154
- Владимирская область 149
- Амурская область 132
- Приморский край 130
- Мурманская область 120
- Калининградская область 116
- Томская область 115
- Рязанская область 109
- Курганская область 105
- Алтайский край 104
- Республика Калмыкия 103
- Ставропольский край 103
- Республика Татарстан 98
- Севастополь 95
- Новосибирская область 94
- Республика Чувашия 89
- Республика Крым 81
- Кабардино-Балкарская Республика 81
- Республика Северная Осетия - Алания 74
- Камчатский край 74
- Карачаево-Черкесская Республика 73
- Астраханская область 71
- Республика Мордовия 70
- Республика Хакасия 62
- Белгородская область 57
- Республика Адыгея 57
- Республика Алтай 54
- Республика Башкортостан 53
- Республика Марий Эл 52
- Костромская область 36
- Псковская область 36
- Республика Тыва 28
- Еврейская автономная область 25
- Магаданская область 21
- Республика Ингушетия 18
- Ненецкий автономный округ 3
- Чукотский автономный округ 2
За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 131 760