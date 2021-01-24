За сутки в России подтверждено 21 127 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 10,9% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам: 1 Москва 3069

2 Санкт-Петербург 2929

3 Московская область 1134

4 Нижегородская область 489

5 Свердловская область 392

6 Воронежская область 391

7 Ростовская область 388

8 Красноярский край 323

9 Вологодская область 299

10 Хабаровский край 297

11 Пермский край 295

12 Челябинская область 291

13 Самарская область 285

14 Республика Карелия 269

15 Иркутская область 261

16 Волгоградская область 252

17 Архангельская область 250

18 Саратовская область 249

19 Ставропольский край 241

20 Ульяновская область 238

21 Республика Крым 226

22 Ленинградская область 224

23 Пензенская область 222

24 Забайкальский край 221

25 Приморский край 220

26 Омская область 218

27 Ханты-Мансийский автономный округ 214

28 Тверская область 211

29 Мурманская область 210

30 Кировская область 209

31 Калининградская область 198

32 Алтайский край 194

33 Краснодарский край 192

34 Брянская область 190

35 Тульская область 190

36 Смоленская область 188

37 Ярославская область 188

38 Удмуртская Республика 185

39 Курская область 183

40 Псковская область 181

41 Астраханская область 180

42 Белгородская область 180

43 Ивановская область 177

44 Новгородская область 175

45 Орловская область 172

46 Оренбургская область 172

47 Республика Башкортостан 168

48 Тамбовская область 159

49 Калужская область 158

50 Тюменская область 158

51 Липецкая область 155

52 Владимирская область 155

53 Республика Коми 153

54 Республика Бурятия 150

55 Республика Дагестан 147

56 Республика Саха (Якутия) 138

57 Новосибирская область 135

58 Сахалинская область 119

59 Амурская область 115

60 Кемеровская область 115

61 Рязанская область 112

62 Томская область 110

63 Курганская область 102

64 Севастополь 101

65 Республика Чувашия 100

66 Кабардино-Балкарская Республика 90

67 Ямало-Ненецкий автономный округ 89

68 Костромская область 88

69 Республика Татарстан 86

70 Республика Хакасия 81

71 Республика Мордовия 81

72 Республика Калмыкия 76

73 Карачаево-Черкесская Республика 75

74 Республика Северная Осетия-Алания 74

75 Камчатский край 67

76 Республика Алтай 59

77 Республика Адыгея 52

78 Республика Ингушетия 47

79 Республика Марий Эл 45

80 Чеченская Республика 40

81 Магаданская область 24

82 Республика Тыва 18

83 Еврейская автономная область 13

84 Ненецкий автономный округ 8

85 Чукотский автономный округ 2 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 719 400 случаев (+0,57%) коронавирусной инфекции в 85 регионах Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Республика Тыва 0,1% Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ, Москва 0,3% Республика Ингушетия, Чеченская Республика, Республика Алтай, Томская область, Кемеровская область, Республика Хакасия, Республика Адыгея, Республика Коми, Новосибирская область, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Марий Эл 0,4% За последние сутки подтверждена 491 смерть: Москва 74

Санкт-Петербург 61

Московская область 37

Красноярский край 25

Краснодарский край 20

Свердловская область 15

Воронежская область 14

Нижегородская область 14

Республика Чувашия 13

Ростовская область 11

Иркутская область 11

Пермский край 10

Челябинская область 10

Алтайский край 10

Новосибирская область 10

Тульская область 7

Республика Крым 7

Самарская область 7

Белгородская область 6

Владимирская область 6

Ярославская область 6

Севастополь 6

Ставропольский край 6

Омская область 6

Приморский край 6

Ульяновская область 5

Республика Коми 4

Мурманская область 4

Волгоградская область 4

Республика Дагестан 4

Кабардино-Балкарская Республика 4

Республика Татарстан 4

Удмуртская Республика 4

Оренбургская область 4

Брянская область 3

Ивановская область 3

Костромская область 3

Курская область 3

Липецкая область 3

Орловская область 3

Тамбовская область 3

Вологодская область 3

Саратовская область 3

Республика Саха (Якутия) 3

Забайкальский край 3

Смоленская область 2

Республика Карелия 2

Республика Марий Эл 2

Республика Мордовия 2

Курганская область 2

Ханты-Мансийский автономный округ 2

Республика Бурятия 2

Хабаровский край 2

Псковская область 1

Республика Калмыкия 1

Астраханская область 1

Пензенская область 1

Кемеровская область 1

Амурская область 1

Еврейская автономная область 1 За весь период по России умерло 69 462 человека За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 22 445 человек: Москва 5117

Санкт-Петербург 2260

Московская область 1189

Нижегородская область 516

Архангельская область 407

Свердловская область 404

Челябинская область 401

Воронежская область 397

Ростовская область 362

Новгородская область 358

Тверская область 326

Кировская область 302

Красноярский край 299

Вологодская область 298

Хабаровский край 291

Саратовская область 289

Липецкая область 283

Республика Карелия 278

Самарская область 273

Смоленская область 255

Краснодарский край 242

Волгоградская область 238

Омская область 228

Иркутская область 220

Ханты-Мансийский автономный округ 216

Ямало-Ненецкий автономный округ 214

Ивановская область 211

Пермский край 207

Ульяновская область 207

Тульская область 203

Удмуртская Республика 190

Брянская область 183

Ленинградская область 183

Республика Коми 181

Тамбовская область 180

Республика Саха (Якутия) 180

Курская область 179

Республика Бурятия 179

Ярославская область 174

Забайкальский край 172

Чеченская Республика 171

Пензенская область 170

Сахалинская область 169

Кемеровская область 164

Тюменская область 161

Калужская область 160

Оренбургская область 158

Орловская область 156

Республика Дагестан 154

Владимирская область 149

Амурская область 132

Приморский край 130

Мурманская область 120

Калининградская область 116

Томская область 115

Рязанская область 109

Курганская область 105

Алтайский край 104

Республика Калмыкия 103

Ставропольский край 103

Республика Татарстан 98

Севастополь 95

Новосибирская область 94

Республика Чувашия 89

Республика Крым 81

Кабардино-Балкарская Республика 81

Республика Северная Осетия - Алания 74

Камчатский край 74

Карачаево-Черкесская Республика 73

Астраханская область 71

Республика Мордовия 70

Республика Хакасия 62

Белгородская область 57

Республика Адыгея 57

Республика Алтай 54

Республика Башкортостан 53

Республика Марий Эл 52

Костромская область 36

Псковская область 36

Республика Тыва 28

Еврейская автономная область 25

Магаданская область 21

Республика Ингушетия 18

Ненецкий автономный округ 3

Чукотский автономный округ 2 За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 131 760