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25.01.2021,  
11:03
Текст:  Антон Валагин

Армия США тестирует систему стабилизации из "Железного человека"

Армия США тестирует систему стабилизации стрелкового оружия, пишет Task&Purpose. Технология называется "Усилитель управления прицелом" (Aim Control Enhancer, ACE) и позаимствована из проекта экзоскелета "Железный человек" (TALOS). В 2019 году военные отказались от создания силового костюма из-за чрезмерных затрат.

Фото: Mohsen Ataei/Wikimedia.org
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Технология ACE призвана компенсировать нежелательные колебания руки бойца, поддерживающей оружие. Работает она по тому же принципу, что стабилизатор камеры, стедикам.

- Пользователь выбирает цель или направление, затем система удерживает оружие в правильном положении. Работа механизма направлена на то, чтобы устранить колебания или тряску оружия, - рассказали разработчики.

Параллельно с испытаниями ACE, армия США выбирает поставщика автоматических винтовок для использования технологии. Стабилизирующая насадка крепится под ствол на рамку Пикатинни.

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