Армия США тестирует систему стабилизации из "Железного человека"

Так работает ACE. Видео: https://t.co/giVv9WU0aM pic.twitter.com/3Tcxs9GJiP— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) January 25, 2021
Армия США тестирует систему стабилизации стрелкового оружия, пишет Task&Purpose. Технология называется "Усилитель управления прицелом" (Aim Control Enhancer, ACE) и позаимствована из проекта экзоскелета "Железный человек" (TALOS). В 2019 году военные отказались от создания силового костюма из-за чрезмерных затрат.
Технология ACE призвана компенсировать нежелательные колебания руки бойца, поддерживающей оружие. Работает она по тому же принципу, что стабилизатор камеры, стедикам.
- Пользователь выбирает цель или направление, затем система удерживает оружие в правильном положении. Работа механизма направлена на то, чтобы устранить колебания или тряску оружия, - рассказали разработчики.
Параллельно с испытаниями ACE, армия США выбирает поставщика автоматических винтовок для использования технологии. Стабилизирующая насадка крепится под ствол на рамку Пикатинни.