Библиотека иностранной литературы показала фильм "Защитники наследия"

В Библиотеке иностранной литературы прошел показ документального фильма "Защитники наследия". Картина посвящена памяти директора Государственного института искусствознания в 1993-2007 годах Алексея Комеча.

"Сначала мы хотели дать название фильму согласно цитате из Овидия - "Счастлив тот, кто смело защищает то, что любит", - рассказала на премьере генеральный директор Государственного института искусствознания России Наталья Сиповская. - Но в процессе работы поняли, что фильм не только об Алексее Ильиче Комече, подвижнике русской культуры и Заслуженном деятеле искусств России".

"Фильм о деле, которому служил, а потому, и об институте искусствознания, и о проблеме сохранения исторических памятников, и о Фонде Алексея Комеча, который стал культурной доминантой защиты исторического и архитектурного наследия", - добавила она.

В частности, значительное место в картине занимают рассказы лауреатов премии имени Алексея Комеча о создании "Свода памятников России" в 50 томах и новой "Истории русского искусства" в 22 томах, план издания которой был утвержден в 2003 году президентом России Владимиром Путиным в ходе поездки в Саров.

"У фильма обязательно будет продолжение, потому как фонд его имени стал площадкой для обсуждения проблем реконструкции и консервации исторических памятников страны, - заявил Александр Комеч, доктор физико-математических наук, профессор РАН, председатель оргкомитета премии имени Алексея Комеча. - Вот об этом будет следующий фильм из серии "Защитники наследия".