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Бывшая жена-модель обвинила звезду "Универа" Гогунского в насилии

Новости
    25.01.2021, 16:24
Текст:   Олег Усков
Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости

Продолжается нехорошая суета вокруг имени 42-летнего актера и музыканта Виталия Гогунского - Кузи из топ-ситкомов "Универ", "Универ. Новая общага" и "СашаТаня".

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Бывшая супруга артиста, модель Ирина Маирко, ранее укорявшая "Кузю" в отказе выплачивать алименты на их дочь Милану, обвинила Гогунского в домашнем насилии.

Реплики женщины прозвучали в эфире шоу НТВ "Звезды сошлись".

Видео доступно на соответствующем YouTube-канале, и из него следует, что имело место "рукоприкладство" со стороны "Кузи". В результате чего, по словам женщины, у их ребенка "был стресс, началась паническая атака". "Она меня мыла в ванной и смывала с меня кровь", - рассказала Маирко, уточняя, что "скандал тот произошел в Сочи".

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Согласно изложению шокирующих событий от бывшей жены комика, в тот день Милана сгорела на солнце, и актер "хотел намазать ее сметаной", но супруга знала, что "от сметаны может стать хуже". В результате: "началось: надо - не надо - нет, надо, и я получила по зубам".

Гогунский родился в 1978-м в Кременчуге. На экранах - с нулевых. На Маирко, ставшей второй официальной супругой комика, женился в 2017-м. В апреле 2019-го пара развелась.

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