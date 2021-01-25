Бывшая жена-модель обвинила звезду "Универа" Гогунского в насилии

Продолжается нехорошая суета вокруг имени 42-летнего актера и музыканта Виталия Гогунского - Кузи из топ-ситкомов "Универ", "Универ. Новая общага" и "СашаТаня".

Бывшая супруга артиста, модель Ирина Маирко, ранее укорявшая "Кузю" в отказе выплачивать алименты на их дочь Милану, обвинила Гогунского в домашнем насилии.

Реплики женщины прозвучали в эфире шоу НТВ "Звезды сошлись".

Видео доступно на соответствующем YouTube-канале, и из него следует, что имело место "рукоприкладство" со стороны "Кузи". В результате чего, по словам женщины, у их ребенка "был стресс, началась паническая атака". "Она меня мыла в ванной и смывала с меня кровь", - рассказала Маирко, уточняя, что "скандал тот произошел в Сочи".

Согласно изложению шокирующих событий от бывшей жены комика, в тот день Милана сгорела на солнце, и актер "хотел намазать ее сметаной", но супруга знала, что "от сметаны может стать хуже". В результате: "началось: надо - не надо - нет, надо, и я получила по зубам".

Гогунский родился в 1978-м в Кременчуге. На экранах - с нулевых. На Маирко, ставшей второй официальной супругой комика, женился в 2017-м. В апреле 2019-го пара развелась.