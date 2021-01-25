Постановление правительства Чукотского автономного округа от 22 января 2021 года № 14 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Чукотскому автономному округу на 2021 год"

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона Российской Федерации от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Правительство Чукотского автономного округа постановляет:

1. Установить с 1 января 2021 года величину прожиточного минимума в целом по Чукотскому автономному округу на душу населения 24 164 рубля, для трудоспособного населения - 24 875 рублей, пенсионеров - 18 660 рублей, детей - 24 853 рубля.

2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года и действует по 31 декабря 2021 года.

Председатель Правительства Р.В.Копин







