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25 января 2021 г.

Указ губернатора Иркутской области от 25 января 2021 года № 22-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", с учетом протокола заседания санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Иркутской области от 19 января 2021 года, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг "О режиме функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (далее - указ) следующие изменения:

1) в пункте 141 Перечня организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых приостановлена (ограничена) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), установленного указом, слова "с режимом работы до 23-00 по местному времени" исключить;

2) абзац второй пункта 5 Рекомендаций по организации деятельности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 для организаций, индивидуальных предпринимателей, утвержденных указом, признать утратившим силу.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете "Областная", сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

И.И.Кобзев



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