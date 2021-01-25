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25.01.2021 18:14
Рубрика: Общество

Какие приметы используют будущие учителя перед экзаменами

Текст: Ирина Огилько
Накануне Дня студента "РГ" выяснила, как в век цифровых технологий будущие учителя столичных школ, участники проекта "Учитель на замену", будут отмечать праздник, и как они готовятся к экзаменам.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как рассказала "РГ" студентка 5-го курса МГПУ Светлана Джумаева, помимо учебы на последнем курсе, она, по приглашению школы, устроилась ассистентом учителя истории. "Пришла в школу во время практики, и так получилось, что четыре недели была практика, а потом предложили поработать по программе "Учитель на замену", - рассказывает Джумаева. - В условиях пандемии мы были ассистентами учителя во время его нахождения на дистанте. То есть дети были в классе, а преподаватель проводил урок удаленно. Первое время следили за порядком в классе, помогали учащимся с уроками. Потом самим разрешили провести урок.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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Работа в школе помогла мне лучше войти в учебный процесс, ведь совсем скоро сама стану учителем, буду преподавать в школе историю и иностранный язык". По ее словам, некоторые приметы и уловки, которыми иногда пользуется и она сама, помогают собраться, успокоиться и настроиться на успешную сдачу экзаменов. "Ничего особенного не делаю, читаю молитвы и кладу два пятачка под пятки, вот и все секреты", - рассказывает Джумаева. Шпаргалки, по ее мнению, больше психологическая уловка. "Даже если при сдаче экзамена онлайн наклеить шпаргалку на монитор, все равно не успеешь ничего подсмотреть, зато пока пишешь - лучше запомнишь ответы". Студентка рассказала, что День Татьяны отмечала в прошлые годы на катке, тем более, что в 2020 году для студентов они были бесплатные. "Я люблю каток на ВДНХ, но в этом году не пойду из-за эпидемиологической ситуации", - отметила Джумаева.

Как рассказала "РГ" студентка московского педагогического колледжа №10 Наталья Кулакова, в этом году ей предстоит серьезная задача - выбрать школу, где она будет преподавать в начальных классах.

- У меня последний курс и нужно за время преддипломной практики выбрать то учебное учреждение, где я буду полезна и где мне будет комфортно. Могу сказать, что у меня есть немаленький опыт работы в разных школах. Например, в школах №1440, №1384 и нашей базовой, где с первого курса мы проходили практику - школа № 2010 в Люблино, - рассказала Кулакова. - Причем с люблинской школой сохраняются такие теплые отношения, что преподаватели мне и моим однокурсницам помогают советами даже во время обучения.

По ее словам, День студента у всех учеников колледжа - один из любимых праздников в году. Колледж готовился к нему заранее, готовили сценки, песни, "номера" на тему жизни студента. "В этом году праздник уже в том, что нас вернули с дистанционного обучения, поэтому в праздничный день соберемся группой вместе, - говорит Кулакова. - Конечно, дистанционное обучение - это одна из возможных форм работы. И я очень рада, что нас обучают специально этому в колледже. В каждом кабинете висят электронные доски, нас обучают, как правильно ими пользоваться, например, писать, делать презентации. Пробуем делать сами, ведь без этих знаний в современной столичной школе будет туго. Большое подспорье для учителей - Московская электронная школа. С ее помощью уже пробовала создавать сценарии уроков, использовала их во время занятий, а еще отмечала отсутствующих и ставила отметки. Впрочем, перед тем, как идти на урок или экзамен, есть свои приметы. Ночью проветриваю комнату, чтобы утром были свежие мысли. Под подушку на ночь кладу учебник или тетрадки с лекциями. А еще прошу знакомых, чтобы ругали. Все эти приметы помогают, ведь они проверены временем".

Поделилась своим советом с "РГ" и Алена Болотова, методист Педагогического колледжа №18 Митино, сертифицированный эксперт WorldSkills, кандидат педагогических наук.

"Когда я была студенткой, то у меня была традиция перед экзаменами - положить пятачок в правый ботинок на удачу, - говорит Болотова. - Учитывая то, что все экзамены сдавала всегда на отлично, можно сделать вывод, что это срабатывало на 100%. Хотя, конечно, я заранее готовилась к экзаменам, изучив весь материал. В арсенале моих друзей в период студенчества было много примет, например, кричать в форточку с открытой зачеткой "халява приди", спать с лекциями под подушкой, класть пятачки в ботинок, обязательно писать шпаргалки. Кстати, это работает как прием запоминания в том числе.

Главный совет, который может звучать из уст преподавателя, - это, конечно же, - к экзамену нужно заблаговременно и качественно готовиться. Процессы запоминания, по последним научным данным, активно происходят во сне. Так что важно хорошо выспаться перед экзаменом. На мой взгляд, в период сессии нужно верить в себя и свои знания. Но если дополнительная мотивация в виде веры в приметы помогает, то, конечно, нужно использовать и этот шанс для успешной сдачи экзаменов".

Фото: Пресс-служба Эрмитажа
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Напомним, что проект "Учитель на замену" был организован в 2019 году как помощь школе быстро и эффективно найти специалиста на замену учителю, отсутствующему по причине болезни. В период пандемии проект стал незаменимым помощником для директоров, которым понадобилась квалифицированная замена не только отсутствующих по болезни сотрудников, но и преподавателей, находящихся в группе риска из-за возраста. А в столичных школах около 1,3 тысячи учителей старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания. Пользоваться проектом просто, у него есть свой цифровой ресурс. Для того, чтобы пригласить "учителя на замену", директор образовательной организации должен оставить заявку. Далее директору перезвонит оператор колл-центра и предложит подходящую кандидатуру. В базе учителей проекта есть студенты педагогических вузов и колледжей, педагоги дополнительного образования, сотрудники Центральных городских учреждений. За период существования проекта услугами учителей на замену воспользовалось более 130 образовательных организаций.

Общество Образование Татьянин день

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