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25.01.2021 20:27
Рубрика: Экономика

Равнение на флагман

Смартфоны на Android дешевеют быстрее iPhone
Текст: Иван Черноусов
Российская газета - Федеральный выпуск № 14(8365)
Аналитики компании BankMyCell опубликовали отчет по скорости удешевления смартфонов с момента покупки. За первые 12 месяцев смартфоны на Android теряют вдвое больше по сравнению с iPhone - 33,6% против 16,7%.
Стоимость iPhone снижается на 66% за четыре года. Фото: Сергей Михеев/РГ

Быстрее всего за первый год дешевеют HTC, Motorola и Sony - на 53,08%, 42,57% и 39,51%, а медленнее всего - iPhone (22,35%), LG (26,46%) и Nokia (33,46%). Спустя два года после покупки цена на Android-устройства снижается в среднем на 61,5%, в то время как на iPhone - на 35,7%. Через четыре года флагманский Android-девайс дешевеет на 81,11%, а iPhone - на 66,43%.

Фото: istock
Как очистить смартфон и подготовить его к продаже. Главное

"Все дело в разной стратегии компаний, - говорит Эльдар Муртазин, аналитик Mobile Research Group. - Когда производитель снижает цену, он это делает для расширения аудитории. Существует три уровня цены - это "цена в лоб", когда покупатель не хочет ждать скидок на устройство, цена в рамках акции - она меньше на 15-20% и третья цена со всякими ухищрениями в виде подписки, trade in и тому подобных вещей. По сути, один и тот же продукт продают трем разным категориям потребителей".

На российском вторичном рынке в 2020 году было продано более 2,3 млн смартфонов - на 16% больше, чем в 2019 году, сообщает Авито. Самые востребованные гаджеты - iPhone, Samsung и Xiaomi: на эти марки пришлось около 73% от всех продаж мобильных телефонов в России. iPhone продается в среднем за 10 тысяч рублей, Samsung и Xiaomi - за 6 тысяч. На четвертой строчке рейтинга самых продаваемых гаджетов находится Huawei, доля которого в продажах увеличилась с 8 до 10% по сравнению с 2019 годом.

Самыми дорогими в России остаются телефоны Vertu, которые в 2020 году продавали в среднем за 15 000 рублей (хотя их цена и снизилась почти на 17% с 2019 года). Самыми доступными оказались телефоны Siemens и Skylink, приобрести которые можно в среднем всего за 500 рублей. Среди наиболее бюджетных марок также Explay (600 рублей) и бренд оператора МТС (650 рублей). Все эти бренды находятся на нижних строчках рейтинга продаж с долей менее 1%.

"Наиболее востребован trade in у жителей СКФО, Поволжья и Урала, - отмечает Давид Борзилов, старший вице-президент по коммерческой деятельности компании "Связной". - Чаще всего покупатели сдают смартфоны брендов Samsung, Apple, Huawei, Honor и LG, в ТОП-5 моделей вошли Apple iPhone 5S 16 Гб , Samsung Galaxy J1 (2016) 8 Гб, Samsung Galaxy J3 (2016) 8 Гб, Apple iPhone 7 32 Гб и Samsung Galaxy A5 (2017) 32 Гб".

Фото: istock
На некоторых смартфонах отключится популярная функция Android

Директор по маркетингу компании Forward Leasing Василий Пителинский рассказал, что среди людей, которые пользуются смартфонами по подписке, каждый третий меняет устройство ежегодно. "Обычно сдают хиты прошлых лет - например, в прошлом году, если говорить о смартфонах на Android - Samsung Galaxy S10 и S10+. Сейчас, когда вышел новый флагман Galaxy S21, это модели прошлого года - S20 и S20+. Если говорить о смартфонах на iOS, пока лидер по обмену - iPhone 11", - сообщил он.

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