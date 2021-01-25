Указ главы Кабардино-Балкарской Республики от 22 января 2021 года № 7-УГ "О внесении изменения в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18 марта 2020 г. № 19-УГ "О введении на территории Кабардино-Балкарской Республики режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

1. Внести в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18 марта 2020 г. № 19-УГ "О введении на территории Кабардино-Балкарской Республики режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" изменение, дополнив пункт 7 абзацем следующего содержания:

"принять меры по возобновлению в соответствии с пунктом 5 распоряжения Правительства Российской Федерации от 21 марта 2020 г. № 710-р проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп населения, обеспечив соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, нормативных правовых актов и методических рекомендаций по организации таких осмотров и диспансеризации в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), организовать информирование граждан об условиях и сроках проведения соответствующих осмотров и диспансеризации.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Кабардино-Балкарской Республики К.Коков







