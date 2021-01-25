Команда "Авторадио" отправилась на Занзибар

"Авторадио" уже не раз открывало студию в самых невероятных локациях: на борту яхты, в олимпийских столицах, на смотровых площадках Останкинской телебашни и комплекса Москва-Сити. В этом году креативная команда покоряет Африку. Ведущие драйв-шоу Сергей Демидов и Виктор Абрамян перелетели экватор, чтобы своими глазами увидеть легендарный Занзибар и рассказать, как проходят съемки нового сезона телеблокбастера "Последний герой".

Также ведущие выясняют, что правда, а что - мифы о Занзибаре. Действительно ли это райское место, или все это выдумки турфирм? Уже в первом "африканском" выпуске ведущие узнали у местного гида про главные достопримечательности, кулинарный знаток Федерико Арнальди поделился своими впечатлениями о местной кухне, а радиослушатели в драйв-чате рассказывали свои истории о курорте.

Следить за приключениями в Африке можно с 7 до 10 утра в радиоэфире и на digital-площадках Авторадио.