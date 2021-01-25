Постановление правительства Красноярского края от 19 января 2021 года № 29-п "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Красноярского края за IV квартал 2020 года"

В соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Федеральным законом от 29.12.2020 № 473-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", статьей 103 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 17.12.2004 № 13-2780 "О порядке установления величины прожиточного минимума в крае", Законом Красноярского края от 24.10.2013 № 5-1683 "О потребительской корзине в Красноярском крае", указом Губернатора Красноярского края от 06.11.2013 № 213-уг "О Методике исчисления величины прожиточного минимума в Красноярском крае" постановляю:

1. Установить величину прожиточного минимума за IV квартал 2020 года:

в целом по Красноярскому краю в расчете на душу населения - 13053 рубля, для трудоспособного населения - 13839 рублей, для пенсионеров - 10185 рублей, для детей - 13576 рублей;

для первой группы территорий Красноярского края на душу населения - 18880 рублей, для трудоспособного населения - 19407 рублей, для пенсионеров - 14521 рубль, для детей - 19073 рубля;

для второй группы территорий Красноярского края на душу населения - 14483 рубля, для трудоспособного населения - 15319 рублей, для пенсионеров - 11559 рублей, для детей - 14846 рублей;

для третьей группы территорий Красноярского края на душу населения - 12288 рублей, для трудоспособного населения - 13021 рубль, для пенсионеров - 9871 рубль, для детей - 12689 рублей.

2. Установить коэффициенты дифференциации величины прожиточного минимума для отдельных городских округов и муниципальных районов, входящих в первую и вторую группы территорий Красноярского края, в следующих размерах:

Таймырский Долгано-Ненецкий район (за исключением сельского поселения Хатанга) - 1,07, сельское поселение Хатанга - 1,60, Эвенкийский район - 1,29, Богучанский район - 1,26, Енисейский район - 1,26, Мотыгинский район - 1,24, город Енисейск - 1,21, Кежемский район - 1,17.

3. Установить величину прожиточного минимума за IV квартал 2020 года для отдельных городских округов и муниципальных районов, входящих в первую и вторую группы территорий Красноярского края, с учетом коэффициента дифференциации в следующих размерах:

для Таймырского Долгано-Ненецкого района (за исключением сельского поселения Хатанга) на душу населения - 20202 рубля, для трудоспособного населения - 20765 рублей, для пенсионеров - 15537 рублей, для детей - 20408 рублей;

для сельского поселения Хатанга на душу населения - 30208 рублей, для трудоспособного населения - 31051 рубль, для пенсионеров - 23234 рубля, для детей - 30517 рублей;

для Эвенкийского района на душу населения - 24355 рублей, для трудоспособного населения - 25035 рублей, для пенсионеров - 18732 рубля, для детей - 24604 рубля;

для Богучанского района на душу населения - 18249 рублей, для трудоспособного населения - 19302 рубля, для пенсионеров - 14564 рубля, для детей - 18706 рублей;

для Енисейского района на душу населения - 18249 рублей, для трудоспособного населения - 19302 рубля, для пенсионеров - 14564 рубля, для детей - 18706 рублей;

для Мотыгинского района на душу населения - 17959 рублей, для трудоспособного населения - 18996 рублей, для пенсионеров - 14333 рубля, для детей - 18409 рублей;

для города Енисейска на душу населения - 17524 рубля, для трудоспособного населения - 18536 рублей, для пенсионеров - 13986 рублей, для детей - 17964 рубля;

для Кежемского района на душу населения - 16945 рублей, для трудоспособного населения - 17923 рубля, для пенсионеров - 13524 рубля, для детей - 17370 рублей.

4. Установить величину прожиточного минимума за IV квартал 2020 года для Туруханского района на душу населения - 23347 рублей, для трудоспособного населения - 23989 рублей, для пенсионеров - 17951 рубль, для детей - 23622 рубля.

5. Опубликовать постановление в газете "Наш Красноярский край" и на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).

6. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора края - председатель Правительства края Ю.А.Лапшин







