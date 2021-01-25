Постановление правительства Магаданской области от 22 января 2021 года № 14-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Магаданской области от 19 июня 2020 г. № 458-пп "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области"

Правительство Магаданской области постановляет:

1. Внести изменения в постановление Правительства Магаданской области от 19 июня 2020 г. № 458-пп "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области", признав утратившими силу пункт 6, подпункт 2 пункта 16 Мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области, утвержденных указанным постановлением.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. "

Губернатор Магаданской области С.К.Носов







