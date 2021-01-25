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25 января 2021 г.

Указ губернатора Магаданской области от 22 января 2021 года № 5-у "О величине прожиточного минимума в Магаданской области за IV квартал 2020 года"

Дата подписания 22 января 2021 г.
Опубликован 25 января 2021 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Законом Магаданской области от 03 марта 2000 г. № 112-ОЗ "О прожиточном минимуме в Магаданской области" постановляю:

1. Установить величину прожиточного минимума в Магаданской области за IV квартал 2020 года в расчете на душу населения - 20830 рублей, для трудоспособного населения - 22027 рублей, пенсионеров - 16501 рубль, детей - 22125 рублей.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Магаданской области С.К.Носов



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