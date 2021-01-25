Указ губернатора Нижегородской области от 25 января 2021 года № 6 "О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27"

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. В подпункте "в" пункта 3.6 слова "до 10 человек в закрытых помещениях (до 15 человек в закрытых помещениях в случаях осуществления спортивной подготовки)" заменить словами "до 15 человек в закрытых помещениях".

1.2. В абзаце четвертом пункта 3.8 слова "не более 30%" заменить словами "не более 40%".

1.3. В пункте 4.2:

а) в абзаце первом слова ", лицам, имеющим хронические заболевания, а также беременным женщинам требуется" исключить, дополнить словами: "; с 1 по 14 февраля 2021 г.";

б) дополнить новыми абзацами вторым и третьим следующего содержания:

"Беременным женщинам соблюдать режим самоизоляции, предусматривающий запрет на оставление места жительства (пребывания). Работодателям временно перевести беременных женщин на дистанционную работу по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным статьей 312.9 Трудового кодекса Российской Федерации, на период с 25 января 2021 г. по 14 февраля 2021 г.

Лицам, имеющим хронические заболевания, рекомендуется соблюдать режим самоизоляции, предусматривающий запрет на оставление места жительства (пребывания)."

в) абзацы со второго по пятый считать абзацами с четвертого по седьмой соответственно;

г) седьмой абзац изложить в следующей редакции:

"право перевода на дистанционную работу в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.".

1.4. В подпункте "д" пункта 5.1:

а) в абзаце первом слова "дистанционный режим работы" заменить словами "дистанционную работу";

б) абзац второй изложить в следующей редакции:

"недопущение на рабочие места работников, относящихся к категориям лиц, указанным в пункте 4.2 настоящего Указа, для работы в недистанционном режиме посредством обязательного перевода таких лиц на дистанционную работу, а в случае невозможности - оформление времени простоя беременным женщинам по основаниям, предусмотренным статьей 312.9 Трудового кодекса Российской Федерации, а для лиц в возрасте 65 лет и старше, и лиц с хроническими заболеваниями размещение с минимальными контактами с иными лицами в помещениях, оснащенных бактерицидными облучателями рециркуляторами воздуха;".

1.5. Подпункт "е" пункта 5.9 изложить в следующей редакции:

"е) бани и сауны работают при условии соблюдения температурного режима не менее 90 градусов Цельсия и при обеспечении информирования посетителей и контроля соблюдения ими ограничения одновременного присутствия из расчета 4 кв.м площади помещения на 1 человека; закрытие турецких бань (хаммамов);".

1.6. В подпункте "а" пункта 5.13 слова "не более 30%" заменить словами "не более 40%", слова "не более 50%" заменить словами "не более 60%".

1.7. В пункте 5.16:

а) в подпункте "а" слова "не более 30%" заменить словами "не более 40%", слова "не более 50%" заменить словами "не более 60%";

б) подпункт "и" изложить в следующей редакции:

"и) продажа билетов и рассадка зрителей в зале осуществляется только на сидячие места с соблюдением социальной дистанции не менее 2 свободных мест (за исключением совместно приобретающих билеты, но не более двух человек, сидящих рядом), не допускается присутствие зрителей вне сидячих мест на спектакле, концерте, представлении;".

2. Настоящий Указ вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Г.С.Никитин







