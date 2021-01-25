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25.01.2021 12:00
Рубрика: Легковые авто

Обновленный Kia Picanto: дата старта продаж и цены

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба Kia. Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.

Компания Kia объявила о том, что продажи обновлённого Picanto в России начнутся 5 марта текущего года.

Фото: wwwww.autoexpress.co.uk
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Модель будет предлагаться в пяти комплектациях, включая GT Line и Style. Цены на компактный хэтчбек лежат в диапазоне от 819 900 до 1 114 900 рублей. Пока дорестайлинговый Picanto стоит от 774 900 до 1 034 900 рублей.

Снаружи модернизированный Kia Picanto отличает новая светотехника, оригинальные бампера и решётка радиатора, колёсные диски иного дизайна. Интерьер получил 8-дюймовый тачскрин и приборную панель Supervision с 4,2-дюймовым дисплеем.

Автомобиль может быть оборудован системой мониторинга "слепых зон" и системой помощи при выезде с парковки задним ходом. Также для машины доступно следующее: шесть подушек безопасности, система курсовой устойчивости, система управления вектором тяги при торможении, ассистент начала движения на подъёме (НАС), система помощи при парковке задним ходом, камера заднего обзора, система бесключевого доступа с запуском двигателя кнопкой.

Фото: Пресс-служба Kia.

Обновлённый Picanto оснащается либо 1,0-литровым бензиновым мотором (67 л.с.), либо 1,2-литровым "атмосферником" (84 л.с.). Первый работает в связке с 5-ступенчатой "механикой", второй агрегатируется с 4-ступенчатым "автоматом".

Фото: Пресс-служба Hyundai.
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Новая версия Style предусматривает 15-дюймовые легкосплавные колёсные диски, отделку с элементами искусственной кожи с цветовым пакетом Lime, центральный подлокотник, климат-контроль, задние парктроники.

Что касается варианта GT Line, то он имеет 16-дюймовые литые диски, решётку радиатора и боковые молдинги с красными вставками, оригинальную бамперную группу, спортивное рулевое колесо, алюминиевые накладки на педали, отделку кресел из искусственной кожи.

Фото: Пресс-служба Kia.
#Kia