Указ губернатора Оренбургской области от 25 января 2021 года № 20-ук "О внесении изменений в указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук"

1. Внести в указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук "О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCOV)" (в редакции указов Губернатора Оренбургской области от 23.03.2020 № 132-ук, от 27.03.2020 № 152-ук, от 27.03.2020 № 155-ук, от 31.03.2020 № 158-ук, от 04.04.2020 № 159-ук, от 09.04.2020 № 168-ук, от 11.04.2020 № 169-ук, от 14.04.2020 № 175-ук, от 18.04.2020 № 183-ук, от 23.04.2020 № 191-ук, от 30.04.2020 № 203-ук, от 10.05.2020 № 209-ук, от 17.05.2020 № 224-ук, от 19.05.2020 №231-у к, от 30.05.2020 № 246-ук, от 06.06.2020 № 258-ук, от 12.06.2020 № 264-ук, от 19.06.2020 № 288-ук, от 26.06.2020 №301-ук, от 04.07.2020 № 313-ук, от 17.07.2020 № 338-ук, от 31.07.2020 № 365-ук, от 07.08.2020 № 382-ук, от 14.08.2020 № 394-ук, от 24.08.2020 № 398-ук, от 31.08.2020 № 413-ук, от 10.09.2020 № 439-ук, от 28.09.2020 № 456-ук, от 12.10.2020 № 479-ук, от 19.10.2020 № 505-ук, от 26.10.2020 № 517-ук, от 09.11.2020 № 546-ук, от 23.11.2020 № 570-ук, от 07.12.2020 № 597-ук, от 16.12.2020 № 614-ук, от 29.12.2020 № 688-ук, от 11.01.2021 № 1-ук) следующие изменения:

1.1. В преамбуле указа после слов "от 30 марта 2020 года № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019," дополнить словами "от 16 октября 2020 года № 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом",".

1.2. Подпункт 21 пункта 2 указа признать утратившим силу.

1.3. В пункте 3 указа:

абзацы первый и второй изложить в новой редакции:

"3. Приостановить по 8 февраля 2021 года на территории Оренбургской области:

работу развлекательных и досуговых заведений (в том числе ночных клубов), объектов, оказывающих услуги по предоставлению кальянов для курения, продажу напитков на розлив в объектах розничной торговли, проведение в объектах общественного питания массовых мероприятий (банкетов, праздничных, корпоративных мероприятий). Поминальные обеды проводить в объектах общественного питания с учетом размещения столов на расстоянии 2 метров друг от друга при условии, что за столом могут находиться не более четырех человек.";

абзац третий признать утратившим силу;

в абзаце четвертом слова "По 25 января 2021 года" заменить словами "По 8 февраля 2021 года".

1.4. Абзац девятый пункта 4 указа признать утратившим силу.

1.5. В пункте 10 указа:

абзац первый подпункта 10.2 изложить в новой редакции:

"10.2. Лиц 65 лет и старше обеспечить с 26 января 2021 года по 8 февраля 2021 года включительно самоизоляцию на дому по месту проживания (месту пребывания) указанных лиц, за исключением случаев:";

абзац пятый подпункта 10.3 признать утратившим силу;

в подпункте 10.5:

в абзаце девятнадцатом слова ", в том числе посвященных празднованию Нового года," исключить;

абзац седьмой подпункта 10.6 признать утратившим силу;

в подпункте 10.14:

абзац семнадцатый признать утратившим силу;

абзац восемнадцатый изложить в новой редакции:

"обеспечить соблюдение запрета на проведение корпоративных мероприятий независимо от численности участников в объектах общественного питания, на территориях учреждений, предприятий, организаций.".

1.6. Абзац пятый пункта 17 указа признать утратившим силу.

1.7. Пункт 20 указа изложить в новой редакции:

"20. Министерству региональной и информационной политики Оренбургской области обеспечивать проведение информирования населения о соблюдении требований настоящего указа, профилактике распространения гриппа и острых респираторных вирусных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и рекомендациях Роспотребнадзора.".

1.8. Пункт 201 признать утратившим силу.

2. Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Д.В.Паслер







